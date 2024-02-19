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英明年重返印太 部署航艦打擊群

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

世界各國針對印太地區的軍事活動愈來愈頻繁，包括英國預計在明年部署航空母艦打擊群重返印太。有學者認為，為了維護印太地區的貿易經濟穩定，愈來愈多國家選擇加入印太的戰略舞台，但必須提醒台灣不要沾沾自喜。

近年來，國際間對印太地區開始出現高度重視，包括法國長期在印太地區部署十二艘艦艇，英國皇家海軍也常態性部署於印太地區，而加拿大亦在去年部署達三艘軍艦，美國亦在太平洋地區擁有密集的軍事部署。

日經亞洲報導，美國海軍和日本在菲律賓海上個月底展開聯合演訓，美方出動核子動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）和「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），協同日本海上自衛隊共同執行任務，再加上駐泊於美軍橫須賀基地母港的航母雷根號（USS Ronald Reagan），是近兩年內美軍首度同時出動三艘航空母艦鎮守西太平洋海域。

政大國際事務學院副院長盧業中指出，英國確實顯得愈來愈重視印太地區，包括近期駐台辦事處的擴編，尤其在政治安全上的強化，都象徵英國非常關注印太地緣情勢的發展。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，各國對區域的重視是一點，美國協同盟國來執行印太地區的航行自由亦是原因之一，尤其美英之間關係密切；而隨著中國大陸崛起，許多西方國家將其視為頭號戰略競爭對手，自然不願在印太地緣政治中缺席。

盧業中表示，各國增加在印太地區的存在感，無疑與中國大陸有關，大目標是讓大陸增加改變現狀的成本。不過，他提醒台灣雖然因此受惠，但不能沾沾自喜，各國皆是以自身國家利益為出發點，並不是為保護台灣而來。

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