我涉外人士：陸欲消除台海國際水域定位

英國外交大臣卡麥隆日前與中國大陸外交部長王毅於出席慕尼黑安全會議期間進行會晤，卡麥隆原表明希望與中方討論台灣海峽的航行自由問題，但疑似遭中方反彈而作罷。我國涉外人士表示，中國現在就是希望把台灣海峽說成「內海」，希望透過雙邊聲明來創造法律依據，企圖消除台灣海峽的國際水域定位。

卡麥隆十三日在英國議會表明，將與中國大陸討論紅海和台灣海峽的航行自由問題，不過該說法引發中方反彈，中國駐英國使館發言人表示，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。

卡麥隆於十六日出席慕尼黑安全會議期間與王毅會晤。據了解，雙方談及紅海情勢、俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及香港和新疆的人權情況，但最後並未針對台灣海峽的航行自由一事交換意見。有學者認為，英國的外交政策仍相對務實，不願誤觸中國地雷。

不過，有我涉外人士表示，中方現在的意圖就是希望把台灣海峽說成是屬於他們的內海，而非國際水域。

該人士表示，儘管中方明確知道，無論是聯合國大會第二七五八號決議，還是從國際法的角度來看，中國在法律上並無依據將台灣海峽納為己管，但他們還是不斷透過雙邊聲明，或是單方面發出聲明，以此創造莫須有的國際共識或慣例，來建立其法律依據的基礎；但中國的做法也引發國際間的反應，包括美國、英國、加拿大等國，都不斷在強調自由航行的重要性。

中國駐加拿大大使叢培武日前警告，如果加國軍艦再度出現在台海，中方將無法與加國重啟軍事對話。我駐加拿大代表曾厚仁反駁，台灣海峽是國際海域，不是中國內海。他向媒體表示，不管是從國際海洋法角度，或是實際運用台灣海峽航行的國家，都不會認同台海屬於中國的說法，那裡就是公海。