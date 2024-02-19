專家：美中關係 貿易戰後最佳 但仍不穩

舊金山「拜習會」後美中高層頻頻互動。專家分析，當前美中關係可說是二○一八年貿易戰以來最佳時期，但仍不穩定，若前總統川普再次當選，勢必再度衝撞美中關係。

美國之音刊登美國智庫「史汀生中心」東亞計畫共同主任孫韻的文章，提到上述看法。

去年十一月舊金山拜習峰會後，美中展開一系列交流，包括一月八至九日在華盛頓召開國防政策協調會談；一月十八至十九日雙方的金融工作小組在北京會商兩天；一月卅一日在北京啟動禁毒合作工作小組首次會議。另外，中國新外長熱門人選、中共中央對外聯絡部部長劉建超一月率團訪美，現任外長王毅一月廿六至廿七日在曼谷會見美國國家安全顧問蘇利文、王毅十六日在慕尼黑會見美國國務卿布林肯等。

但孫韻指出，即便如此，美中關係根本結構仍不穩定，美中之間「崛起大國」與「守成大國」之間的結構性矛盾，並未因美國大選年或中國國內經濟放緩而改變。對美國戰略界而論，更重要在於，中國的野心和目標並沒有根本性變化，即使中國因目前遭受的困難短期內調整對美政策，這也是戰術性而非戰略性改變。

她說，許多分析家認為，一旦中國經濟恢復起色，將迅速回到先前積極挑戰現行國際秩序的狀態。

孫韻指出，美中關係也面臨十一月美國大選的考驗。若總統拜登連任，他的中國政策具有一定持續和可預見性。但拜登政府增強同盟和夥伴關係共同應對中國挑戰，使北京大為光火，像是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日韓三邊合作、北約的印太願景，都不是中方樂見。

拜登政府也並未修改或解除前總統川普對中國加徵的所有關稅，去年美國對中貿易逆差大幅縮減，美國從中國進口的商品額四二七二億美元，年減百分之廿。

孫韻指出，若川普贏得大選，美中關係極可能面臨更多波動，目前川普團隊延續他首任期的核心成員，例如賴海哲和歐布萊恩，他們對中政策目標清晰、路徑明瞭。她說，川普若主政，不確定性和不穩定性勢必加劇。