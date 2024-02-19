俄監獄拒納瓦尼母親見遺體 稱調查中

俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼十六日在北極圈內流放地昏迷後逝世。他的團隊十七日被告知，他是因「猝死症」而喪命，且在當局調查完成之前，遺體不會移交給家人。

據俄羅斯監獄部門，四十七歲的前律師納瓦尼十六日在位於莫斯科東北方約一千九百公里的哈爾普「極地狼」監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

以美國總統拜登為首的西方領導人對納瓦尼的勇氣表達敬意，並在未提供證據的情況下指責俄國總統普亭應對這起死亡事件負責；英國也稱此事將「招致後果」。

接獲納瓦尼的死訊後，他六十九歲的母親柳德米拉．納瓦納亞冒著零下卅度嚴寒前往愛子遇難的北極流放地。

納瓦尼的發言人亞爾米許告訴路透，柳德米拉已收到納瓦尼的正式死亡通知，死亡時間為當地時間二月十六日下午二時十七分。

納瓦尼「反貪腐基金會」負責人日丹諾夫在社群平台Ｘ發文表示，納瓦尼的律師和母親抵達流放地時，被告知納瓦尼的死因是猝死症候群。這是個模糊的醫學名詞，意指導致心臟驟停和死亡的多種心臟疾病。

他的團隊表示，目前尚不清楚納瓦尼的遺體在哪裡。他的母親被告知，遺體已被送往監獄附近的沙萊喀特鎮，但當她抵達時，當地唯一一間太平間呈關閉狀態。

亞爾米許說，納瓦尼的律師提出詢問後，太平間回應，納瓦尼的遺體不在那裡。後來官員告訴他們，在當局完成調查前不會將遺體交給家屬。