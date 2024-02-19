泰前總理塔信獲釋 反對黨批特權

因貪汙濫權被定罪的泰國前總理塔信，十八日已獲假釋回到他位在曼谷的宅邸。

塔信六個月前結束十五年流亡返回泰國，隨即因健康因素被送往警察醫院，在當地服刑。法新社報導，塔信過去六個月都在警察醫院度過，而十八日透過汽車車窗，可以看到戴著頸圈護具的塔信，坐在身為執政黨為泰黨黨魁女兒貝東塔身旁，離開這間位在曼谷市中心的醫院。

爭議性億萬富豪塔信曾兩度獲選為總理，但於二○○六年軍事政變中遭解職。他去年八月結束流亡生涯返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處八年徒刑。不過返國後短短數天，泰王瓦吉拉隆功便將他的刑期減為一年。泰國政府上周表示，七十四歲的塔信因年紀和健康情況取得提早獲釋的資格。

泰國總理賽塔已於十七日透露塔信將於十八日獲釋。目前不清楚塔信獲釋的確切細節，但他可能要接受監控，或許會戴上電子腳鐐，且不能隨意旅行。

曾是英超足球勁旅曼城隊老闆的塔信去年返國當天，就因健康問題轉往警察醫院，他所屬為泰黨正好與一些親軍方政黨結盟共組聯合政府，讓各界斷言，他的刑期縮減是政治操作。

ＢＢＣ報導，這起案件的處理方式引發許多泰國人批評，稱富人和權貴常享受特權。

在上次選舉贏得多數席次但遭參議院阻止進入政府的泰國前進黨聲明說：「泰國需要民主體系，體系內法治和司法制度一視同仁，沒有適用於特權人士的雙重標準。」

參議員斯旺卡恩則質疑：「病重？假釋？塔信得了什麼病？」

泰國政府否認有任何幕後操作，為泰黨籍的賽塔則堅稱塔信「已經服刑」，符合假釋規定；儘管如此，ＢＢＣ表示，塔信在抱怨健康問題後，沒有坐過一天的牢。