傳俄部署太空核武 美促中印勸阻

美國情報機構近期示警，俄羅斯可能策畫於地球低軌道部署核武，威脅全球人造衛星通訊。美國國務卿布林肯十六日至十七日出席慕尼黑安全會議期間，已向中國大陸和印度外長表明，太空核爆也會損毀中、印衛星，而鑒於美俄不睦，美方盼大陸國家主席習近平和印度總理莫迪說服俄國收手。

紐約時報報導，美國國務院十七日聲明，布林肯已在近日會談中強調俄方尋求反衛星能力應值得擔憂，他將在慕尼黑持續提及相關議題。據悉布林肯日前會晤中國外長王毅、印度外長蘇杰生時，已敦促中印勸阻俄國總統普亭切勿玩火；王毅對此重申和平使用太空資源的重要性，此為北京慣常說辭。

布林肯對俄國太空核武計畫透露多少細節，目前不清楚。部分美國情報官員反對揭露太多情資，但也有官員主張美國須釋出足夠資訊，讓中印相信此一威脅嚴峻。共和黨籍聯邦眾議院情報委員會成員、眾議員瓦爾茲十七日說，雖然仰賴最大對手中國向俄國傳話並不理想，但若相關報導屬實，中國傳話也符合自身既得利益。

紐時指出，俄國早在二○二二年初就發射一連串祕密軍用衛星，引發美方情報單位探究其目的，其後發現俄國企圖發展足以威脅成千上萬衛星的太空武器。美國官員對俄國是否會在太空部署核武意見分歧，但認為即便部署也不會引爆，而是意在嚇阻外界制裁和軍事抗衡不要過甚。白宮檯面上稱該項俄國新武器為反衛星科技；官員說對人類不構成直接威脅。

太空核爆的散落物據信將遍及地球低軌道，讓用於網路通訊的星鏈衛星群、間諜衛星等裝置的導航受阻或故障；全球通訊系統將失靈，從緊急服務、手機通訊到發電廠管制等都將亂成一團。

歷史上美國和前蘇聯皆曾短暫從事太空核試驗，一九六二年美國的核試損害尤甚，當時電磁脈衝損毀夏威夷的電子設備、打亂當地電話服務，並摧毀或損害數枚衛星。翌年，美蘇皆簽署「部分禁止核試爆條約」，一九六七年則批准「外太空條約」禁止在太空軌道部署核武。

外太空條約為當前仍生效的重要軍備控制條約之一，拜登政府擔心若俄國違反，可能導致北韓等國效尤。