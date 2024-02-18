時隔1年雪恥 日本成功發射H3火箭

二月十日，是中國的農歷新年：中國人民解放軍的官兵們顯然無緣春節假期，而是要繼續在台灣周邊舉行軍事演習。在北京看來，台灣只是中國的分離一省。根據台灣國防部的統計，龍年新春的前六天，闖入台灣海域空域的中國大陸軍機共有43架，艦艇29艘。

2024-02-17 19:41