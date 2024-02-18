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時隔1年雪恥 日本成功發射H3火箭

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

日本宇宙航空研究開發機構（ＪＡＸＡ）理事長山川宏證實，該機構和三菱重工合作研發的新一代主力火箭Ｈ３二號機，十七日上午九點廿二分（台灣時間同日上午八點廿二分）從九州鹿兒島縣種子島宇宙中心發射，並順利進入目標軌道。這是繼一號機去年三月因引擎點燃問題發射失敗後，日本相隔近一年再挑戰發射Ｈ３火箭。

據ＮＨＫ等外媒報導，二號機升空約五分鐘，火箭第二節引擎點火成功，機體按原定計畫飛抵軌道，其搭載的兩顆超小型衛星均順利分離。

Ｈ３被日本寄予厚望，將成為未來日本太空商業、探索與運輸的主力火箭，盼能贏得全球客戶的發射訂單。日本政府計畫在二○三○年前以Ｈ３發射約廿顆衛星及探測器。美中雖在太空計畫上領先，但日本的太空計畫利基在於確保科學探索、移除太空碎片和監測自然災害及氣候變遷。日本一月廿日才躋身全球第五個將探測器送上月球的國家。

太空 日本 火箭

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