俄每年逾千人死獄中 第一死因是心臟問題

納瓦尼十六日猝死獄中，他生前關押地俄羅斯極北之地的ＩＫ-３流放地惡劣環境也隨之曝光。

素有「極地狼」稱號，位於俄國亞馬爾-涅涅茨自治區的哈爾普，距莫斯科兩千公里，是一九六一年設立的蘇聯勞改營，囚犯得承受攝氏零下廿八度低溫，還得遭受獄警毒打等暴力對待，是惡名昭彰的重刑犯關押地。

據英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒報導，囚犯說被要求冬天不穿外套站在戶外，撐不住就會被潑冷水。

由於當地酷寒，積雪覆蓋地表數月，每年僅五月氣溫回升至冰點以上時，雪才會融化。夏天時，囚犯被迫在成群蚊子中脫光上身，此時白天漫長，沒有黑夜。

納瓦尼自前年以來，已遭單獨監禁近三百天，自去年十二月起被轉移至該流放地，最近才被允許每天在附近一間地板被雪覆蓋的牢房內散步。

納瓦尼的獄中生活肯定是殘酷考驗，去年一月他說自己的新獄友有嚴重心理健康問題，疑似自認遭惡魔附身，「白天尖叫十四小時，晚上三小時」。

納瓦尼也曾被迫與一名衛生觀念極差獄友同住。他說監獄馬桶就是在地上打個洞。他二○二○年曾遭下毒昏迷三周，造成身體巨大損害，獄中生活只會使他健康每況愈下。

納瓦尼曾請求看牙醫卻遭拒絕十八個月，也罹患嚴重背部疾病，儘管每次視訊出庭都面帶微笑、泰然自若，但無疑愈顯憔悴。

俄國監獄有悠久的身心靈酷刑歷史，據俄國聯邦監獄系統估計，近五年來每年有一四○○人至兩千人死在獄中，第一死因總是心臟問題。