納瓦尼最後身影 出庭有說有笑

俄羅斯反對派領袖、總統普亭頭號政敵納瓦尼十六日突傳在獄中死亡，享年四十七歲。但他前一天還以視訊方式出庭應訊。他當時穿黑色囚服、隔著鐵窗開玩笑，看來精神不錯。美國總統拜登同日指控正競選連任的普亭毫無疑問要為此負責，都是普亭及其手下暴徒的錯，此事更證明普亭有多殘暴。

俄國聯邦監獄管理局十六日指稱，納瓦尼散步後感覺不適，「幾乎立即喪失意識」，醫療人員趕到現場急救無效後，宣告他死亡。克里姆林宮說，普亭已得知此事；莫斯科檢察官辦公室警告群眾勿因此上街集會抗議。

但據俄國獨立媒體ＳＯＴＡ公布的影片，納瓦尼出庭時面對鏡頭笑道，「法官大人，我會將個人帳戶發給您，這樣就可以將您當聯邦法官的高薪匯入我戶頭」，「而且正因您的判決，錢會用更快。所以拜託送點錢給我」。鏡頭轉到法官等現場人員，個個笑顏以對，氣氛相當輕鬆。

俄羅斯商業諮詢日報引述法院報導，納瓦尼十五日在視訊中看來很好，他當時並未對自身健康狀況表達任何抱怨，而是積極發言提出論點捍衛自己立場。其律師索洛福尤夫也向俄國獨立媒體「新報」說，他十四日才去探視納瓦尼，「當時一切都好」。

ＳＯＴＡ另報導，十五日視訊出庭是納瓦尼與試圖沒收他鋼筆的獄警發生爭執後舉行。

納瓦尼死訊震驚國際社會，尤其是西方國家。拜登十六日稱讚他即使身陷囹圄，仍不忘為真理發出強力聲音，並不斷挺身對抗普亭。拜登話鋒一轉譴責共和黨掌控的聯邦眾議院，正卡關美國政府對烏克蘭等盟邦的新援外包裹法案。

美國跨黨派國會議員不約而同將矛頭對準普亭。正與俄國作戰的烏克蘭總統澤倫斯基亦明言，納瓦尼「顯然是遭普亭殺害」。北約組織（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰柏格及聯合國秘書長古特瑞斯，均要求俄方必須對此嚴肅釋疑。古特瑞斯更呼籲就納瓦尼死因展開全面、可信與透明調查。

納瓦尼妻子納瓦納亞專程赴德國慕尼黑安全會議，主辦單位特別請她上台發言。她希望普亭及其政府了解，相關人等將為他們對俄國及納瓦尼的所作所為負責。她並與出席該會議的美國副總統賀錦麗及國務卿布林肯會面。納瓦尼發言人亞爾米許十七日要求當局立即將其遺體歸還家屬。

紐約時報報導，納瓦尼之死不啻是對業已孱弱又遭邊緣化的俄國反對派一記重擊，使在野人士對俄國未來國家方向的影響力無足輕重；華爾街日報更直指這代表俄國政治異議人士的終結，普亭已實際掌權廿四年之久，三月將尋求下一個六年任期。