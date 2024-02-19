美高官：支持資助太平洋島國 抗衡中國影響力

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）周五（2月16日）表示，他支持向美國盟友太平洋島國提供資金，以對抗中國的影響力，並將推動將這些國家納入任何安全援助補充法案。這名來自德克薩斯州的共和黨眾議員在《基督教科學箴言報》（The Christian Science Monitor）主辦的記者見面會上表示：「這是我們對抗中國惡意影響的關鍵部分，正如你們所知，中國正在逐一收買這些島國。」

密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島和帛琉（帕勞）去年與美國達成了為期20年的新資助計劃。根據該計劃，美國將提供經濟援助，同時獲得太平洋大片戰略地區的獨家軍事准入權。中國對此權利覬覦已久。

然而，儘管美國共和、民主兩黨都支持這項被稱為「自由聯合協定」（Compacts of Free Association，COFA）的新計劃。但這筆資金尚未獲得美國國會的批准，儘管目前需要的額外金額相對較小，只有23億美元，但仍讓這些太平洋島國感到憂心。

「首要戰略任務」

面對美國國會預算延宕、新資助遲遲未獲批准，與美國達成「自由聯合協定」的太平洋島國的領導人紛紛警告美方，中國正積極拉攏他們、利誘他們捨棄台灣。拜登政府多次呼籲國會盡快通過COFA預算，並強調中國正伺機而動。白宮的東亞事務資深主管拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）周四向美國和平研究所表示，為COFA爭取資金是今年必須處理的首要戰略任務，「務必要做到」。

美眾院外委會主席麥考爾周五還強調，他主張為COFA提供9億美元的一攬子資金，但對其他數字持開放態度。美國參議院本周早些時候通過了一項950億美元的對外援助補充支出法案。該法案是針對烏克蘭、以色列和台灣，並不包括COFA資金。麥考爾指出，他將努力確保COFA撥款納入眾議院可能在3月中旬進行的表決中。他說：「眾議院希望對此有自己的版本。我們不只是參議院補充法案蓋橡皮圖章。」

挺台受中方制裁

麥考爾於去年4月率領代表團訪問台灣並會晤台灣總統蔡英文，隨後受到中國方面的制裁。中國外交部在相關聲明中表示，麥考爾「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行」。麥考爾則回應稱，受到中國共產黨的制裁是一種「榮譽勳章」，「沒有什麼能夠遏阻美國支持自由民主的國家，包括台灣」。去年8月，他和美國外委會印太小組委員會主席金映玉(Young Kim)發表聲明，歡迎台灣副總統賴清德訪問美國。

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