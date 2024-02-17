美國會出手相救？兩岸緊張局勢無可避免 專家指台海問題關鍵在這

二月十日，是中國的農歷新年：中國人民解放軍的官兵們顯然無緣春節假期，而是要繼續在台灣周邊舉行軍事演習。在北京看來，台灣只是中國的分離一省。根據台灣國防部的統計，龍年新春的前六天，闖入台灣海域空域的中國大陸軍機共有43架，艦艇29艘。

1949年以來，台灣一直處於事實獨立狀態，而過去幾年來，中國方面加強了針對台灣的所謂「戰備巡航」行動。中國軍機頻繁飛越台灣海峽中線，這是兩岸非正式的「邊界線」。

2022年夏季，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國方面明顯加強了針對台灣的軍事動作。北京無法容忍外國政要訪問台灣，因為在中共看來，這類訪問活動意味著對台灣政府的認可。裴洛西訪台之後不久，中國就在台灣周邊舉行了為期三天的實彈演習。

台灣和美國的軍事專家一致認為，今後這類軍演還將進一步增多。專家們擔心，中華人民共和國的軍力已經足以實現對台灣的軍事封鎖，而無需採取直接進攻的方式。

對中國持批評立場的賴清德當選總統

今年一月，現任副總統賴清德贏得台灣總統大選。就職典禮將於五月20日舉行。對北京的中共領導人來說，賴清德是一名台獨傾向明顯的政治人物。在台海的另一端，中共領導人習近平一直宣稱，他將不惜一切代價促成統一，動用武力也是選項之一。為此目的，緊跟政府路線的中國人大早在2005年就通過了反分裂法。

台灣國防安全研究院的蘇紫雲表示，中國想成為地區霸主，將所有戰略要地都置於自己的管控之下，因此，中國將台灣納入自身統治範圍內的意願也就非常強烈。蘇紫雲對德國之聲表示：「一旦中國實現了這一目標，台灣就將是中國潛在的夏威夷。」台灣也就成了中國進入太平洋的門戶。有鑑於此，中國的繞台巡航行動今後將會愈加頻繁，愈加常態化。

布魯塞爾智庫國際危機小組 International Crisis Group的高級研究員蕭嫣然對德國之聲表示，對於口頭的戰爭威脅，台灣人其實並不在意，「但日復一日的騷擾，卻令台灣疲於應付。」她表示，台灣也在加強軍備訓練，以防中國大陸可能的進攻行動。

戰略與國際研究中心(CSIS)今年一月發布的一份調研稱，為了實現目標，中國今後的主要手段將不是發起攻台行動，而是對台灣實施軍事封鎖。去年11月和12月，這份調研報道的作者們曾對八十多名台灣和美國軍事問題專家進行過問卷調查。

受訪者中當中包括台灣退役海軍將軍李喜明。調研報導發布之前，李喜明對德國之聲表示，對台灣來說，遭到封鎖是一「非常特殊的威脅」。他表示，一旦遭到封鎖，圍繞台灣的貿易及軍事航道將被切斷，從而使台灣陷入孤立狀態。「我們必須承認，無論是以常規戰爭，還是以不對稱戰爭手段進行防御，都無法有效解決被孤立的問題。」只有同印太地區的美國軍事力量開展強有力的區域合作，才有助於應對封鎖。

所謂不對稱戰爭是指中國和台灣在軍事技術和戰略方面的巨大差異。國家安全研究院的蘇紫雲表示：「中國最高軍事領袖習近平也考慮到了中國敗給台灣的可能性。中國很清楚，對台發動大規模攻擊行動並順利取得勝利的機會並不大。因此，對中國來說，對台灣實施封鎖是一個更好的選項。」

美國會出手相救嗎？

專家們一致認為，台海局勢一旦升級，很有可能會引發太平洋兩岸的衝突。除貿易問題之外，中美關係的另一個主要癥結就是台灣問題。依據台灣關係法，華盛頓有義務「維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」

按照戰略與國際研究中心的報告，相較於美國專家，只有很少台灣專家還認為，一旦台海發生武裝衝突，美國屆時會進行干預。2024年，美國將進行總統選舉。在大選之年，華盛頓最不願看到的就是世界上再出現新的衝突熱點，從而對大選走向產生影響。

民主黨籍美國總統拜登已多次強調，一旦中國對台灣發動進攻，美國將會出手相助。而白宮也每次都會在事後對拜登的表述進行修正，強調美國的對台政策並沒有發生變化。

川普總統任內曾擔任美國國防部副部長的科爾比（Elbridge Colby）說：「任何一屆未來共和黨政府都會將中國列為優先事項的首位。」這位安全問題專家表示，美國會在多大程度上軍事介入台海衝突，將取決於台灣是否有決心。「說到底，美國只會幫助自助者。」

科爾比表示，儘管台灣在努力提升軍備，但相對於中國大陸所構成的威脅，台灣軍事能力的進步還遠遠不足。「要想改善防禦能力，台灣現在所作的還遠遠不夠。」而這簡直是一種自殺行為。

2025年，美國前總統川普一旦重返白宮，將會發生什麼，對此台北也議論紛紛。布魯塞爾國際危機小組的蕭嫣然認為，川普將會為台灣提供更多的保護，但台灣的表現也很關鍵。「新總統賴清德領導下的台灣必須明確表達台灣的利益所在，以及台灣要達到怎樣的目的。」

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