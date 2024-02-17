睽違近一年再度嘗試！日本發射主力火箭H3二號機
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天發射新主力火箭H3二號機，這是繼一號機因引擎點燃問題發射失敗後，日本睽違近一年再度挑戰發射H3火箭。
JAXA與主要承包商三菱重工業公司（MitsubishiHeavy Industries）計劃以H3取代有20年歷史的H-IIA火箭，希望H3較低的成本與較大的酬載量能協助他們贏得全球客戶的發射訂單。
路透社報導，H3火箭將飛行約2個小時，並釋放兩枚微衛星，以及一個模擬衛星酬載的虛擬質量體（dummy mass）。
日本政府計劃在2030年前以H3火箭發射約20枚衛星與探測器。
一名JAXA官員告訴法新社，這枚H3火箭已「進入軌道」。
繼日本的小型無人月球探測器SLIM歷史性「精準」登月後，下一代主力火箭成功發射，將為日本的太空資歷增色。
JAXA今天稍晚將舉行記者會，對外說明這項任務的結果。
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