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影／最後身影曝！普亭頭號政敵納瓦尼猝死 前一天才「出庭逗弄法官」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，前一天燦笑出庭的畫面成最後身影。取自X
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，前一天燦笑出庭的畫面成最後身影。取自X

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，年僅47歲，震驚國際社會，但不久前，納瓦尼才曾以視訊方式出庭應訊，當時他看起來精神不錯，甚至還會開玩笑，讓外界質疑死因不單純。

俄羅斯媒體SOTA與路透分享的一段影片顯示，納瓦尼15日以視訊方式出庭應訊，當時他不但精神抖擻，還會與法庭人員開玩笑，他對法官笑稱，「法官大人，由於我的錢快用完了，我想把我的個人帳戶號碼發給你，這樣你就可以用領到的巨額薪水，來活絡一下我的帳戶。」

但俄羅斯媒體引述獄政當局的說法報導，納瓦尼已在北極圈流放地的監獄中逝世，據稱他在散步後感覺不適，幾乎立即失去意識，醫護人員被叫來並試圖搶救，但仍被宣告死亡，目前正查明死因。

歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）已紛紛對他的死訊表達哀悼，並向俄羅斯總統普亭究責。

俄羅斯 影片 普亭 納瓦尼

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