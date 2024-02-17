有意邀訪日相 金與正對日遞橄欖枝

北韓領袖金正恩胞妹金與正十五日罕見向日本遞出橄欖枝，指稱北韓對改善與日本關係持開放態度，並暗示未來可能邀日本領袖訪問平壤，以回應日相岸田文雄上周說，有改變兩國當前關係的強烈必要。

北韓官媒朝中社報導，金與正提到，只要日本摒棄對北韓行使正當防衛權利指手畫腳的陋習，不再拿「已解決」的日本人遭北韓綁架問題說嘴，那兩國就能共創新未來，也將沒理由不靠近，日相訪問平壤那天也可望到來。但她不忘強調這只是其個人看法。而據她所知，北韓領導高層並無改善兩國關係的任何構想，對兩國接觸也毫不關注。

據共同社等日媒報導，岸田正評估三月廿日出訪南韓舉行高峰會，若成行將是自去年五月以來再度訪問南韓。岸田九日也在眾議院透露，正以各項具體行動推動「岸金會」。金正恩一月罕見向岸田拍發電報慰問日本能登震災。分析家表示，可能是北韓欲釋出與日本改善關係訊號。

日本內閣官房長官林芳正十六日對此說，日本政府正分析金與正發言內容與北韓意圖，目前不予置評。美國國務院北韓事務高官朴正鉉則說，支持日本和北韓所有外交及對話。韓聯社十六日引述南韓外交部官員報導，日本與北韓接觸溝通應有利北韓無核化和朝鮮半島和平穩定。

林芳正十六日還在會晤有遭北韓綁架縣民的新潟及福井兩縣地方官員時說，依岸田指示，政府決心必將全部受害者帶回日本。

前日相小泉純一郎二○○二年曾訪問平壤，並和金正恩父親金正日會談，雖讓遭綁架的幾名日本人得以返日，但兩國對遭綁架的確切人數有爭執，使外交接觸無以為繼。