丈夫獄中過世 納瓦尼遺孀：希望普亭知道自己將為一切負責
俄羅斯獄政部門表示，直言不諱批評普亭總統的反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極圈獄中過世。英國天空新聞報導，納瓦尼過世幾小時後，納瓦尼遺孀尤利雅（Yulia Navalnaya）在德國慕尼黑安全會議發表談話，稱俄國總統普亭將被追究責任。
尤利雅出席慕尼黑安全會議似乎本不在計畫中。她在會議上表示：「我不知道該不該相信僅從俄國政府消息來源收到的這個可怕消息。多年來，我們無法相信普亭和他的政府。他們總是說謊。」
尤利雅以明確且大膽對抗的態度說：「然而，如果這是真的，我希望普亭和他周圍的每個人知道，他們將為對我們國家、我的家庭所做的一切負責。而這天將很快到來。我想呼籲國際社會和所有人團結並戰勝這個邪惡。」
尤利雅的一番言論贏得觀眾為她起立鼓掌。
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