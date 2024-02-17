普亭政敵納瓦尼 死於北極圈獄中

俄羅斯獄政部門指稱，反對派人士納瓦尼已在遭流放的北極圈監獄內過世，享年四十七歲。

納瓦尼是俄國近十年來最重要在野領袖，也是俄國總統普亭眼中釘與政敵。納瓦尼除揭發俄國領導高層貪腐、從事反對執政黨「統一俄羅斯黨」運動，還策畫若干近年來最大規模反政府抗議，二○二○年則因神經毒劑諾維喬克中毒而成為全球頭條新聞。

納瓦尼在德國接受治療，二○二一年返俄，隨即由於他痛斥為政治動機的多項罪名被捕監禁。他因詐欺等罪名在最高戒備的監獄服十一年半刑期，去年八月再因其領導的政治活動遭當局宣布為極端主義而加處十九年有期徒刑，去年底被移監北極圈內俗稱「極地狼」的監獄。

納瓦尼被捕後，二○二二年一月在莫斯科近郊監獄以視訊表達意見。（美聯社）

極地狼位於北極圈以北約六十公里，距離莫斯科東北方約一九○○公里之遙，建於一九六○年代，曾是蘇聯惡名昭彰的古拉格勞改營一部分。

俄國聯邦監獄管理局聲明，十六日受刑人納瓦尼散步後不適，幾乎立刻失去意識。醫務人員立刻趕到並叫來急救隊，實施所有必要急救措施，但仍回天乏術。急救人員證實他死亡，正釐清死因。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，普亭已知悉此事。據俄國官媒今日俄羅斯報導，納瓦尼死前出現血栓。

納瓦尼律師索洛福尤夫未立即證實納瓦尼死訊。該律師並對俄國獨立媒體「新報」指稱，納瓦尼家人請他別對相關報導置評。該律師還說，十四日有位律師去訪視納瓦尼，「當時一切正常」。

納瓦尼發言人亞爾米許則在社群媒體Ｘ發文寫道，律師正前往該監獄，「我們一掌握任何資訊就會報告」。納瓦尼親信伏科夫亦在Ｘ發文寫道，「我們沒任何辦法核實或證明這並非事實」。

英國「衛報」質疑納瓦尼遭到普亭下令暗殺。拉脫維亞總統也在Ｘ指控納瓦尼是「遭克里姆林宮殘忍謀殺」。

去年底納瓦尼一度下落不明，其發言人之後證實他被移監北極。納瓦尼曾提到自己常遭單獨關押。諸多普亭政敵死於非命。俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津去年八月才離奇墜機身亡，而他去年六月兵變未遂。美國總統拜登當時暗示，俄國很多事是普亭在幕後支持。