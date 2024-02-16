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南韓貨船駛往中國途中沉沒！船身左傾超過25度 船上11人獲救

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南韓貨船駛往中國途中沉沒！船身左傾超過25度 船上11人獲救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓濟州特別自治道西歸浦市近海15日晚間發生貨船沉沒事件，船上11人全部獲救。取自YouTube影片
南韓濟州特別自治道西歸浦市近海15日晚間發生貨船沉沒事件，船上11人全部獲救。取自YouTube影片

南韓濟州特別自治道西歸浦市近海15日晚間發生貨船沉沒事件，當海警抵達現場救援時，該艘駛往中國的貨船船身已左傾25度以上，且正在下沉，所幸最終船上11人全部獲救。

韓聯社報導，西歸浦海洋警察署16日指出，警方15日晚間9時55分許接到貨船「錦陽6號」在西歸浦港西南方向61公里處海域發出的求救訊號。海警於晚間11時52分許趕到現場，發現船隻已向左傾斜25度以上並正在下沉。

直到16日淩晨1時30分許，海警成功救出船上的11人，包括船長等2名南韓人、6名緬甸籍船員和3名印尼籍船員。

這艘貨船於15日淩晨3時2分許從全羅南道光陽港裝載鋼板駛向中國，並在途中因不原因不明發生沉沒事故。海警負責人稱，獲救的11人都沒有生命危險。海警計畫將有關人員轉移至濟州道和順港並調查詳細事發原因。

南韓 警察

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