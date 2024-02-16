白宮證實俄開發反衛星武器 急找盟友磋商

白宮15日證實，俄羅斯正在開發反衛星武器，這點令人不安，但不會對任何人的安全構成直接威脅；白宮拒絕評論這是不是核武，只說，這項武器還沒部署到太空，也還不會對地球造成實際傷害。

美國眾議院共和黨籍情報委員會主席特納（Mike Turner）14日在社群平台X上發表語意含糊不清的聲明，聲稱已通告眾院全體同僚一項嚴重的國家安全威脅，並敦促美國總統拜登解密全部資訊。

美國政府先通報國會和歐洲盟邦，但並未第一時間對外說明；對於由國會曝光這項情報，白宮表示遺憾，稱政府會審慎考慮對大眾公布的內容，情報部門的研判是先私下處理，比立即公開更有效。

白宮戰略溝通協調官柯比（John Kirby）15日在例行記者會證實，俄國已獲得這項能力，但該武器還沒有部署到太空，也還不會對地球造成實際傷害；美國正在分析掌握到的訊息，與盟友夥伴磋商，也與俄國接觸。

柯比說，拜登好幾個月前（甚至幾年前）就知道此事，情報部門最近幾周以來，較能精準評估俄羅斯的開發方向；他未進一步說明俄國目前擁有的具體能力，以及美國是否擁有或正在發展足以抗衡的戰略。

部分媒體報導指這是一項核子武器，柯比拒絕評論，他說，這是俄國正在發展的能力，美國非常嚴肅看待這項潛在威脅。

柯比表示，俄國開發的這項基於太空的能力，將違反130多國都簽署的「外太空條約」（Outer Space Treaty of 1967）；該條約禁止各國在太空部署核武或大規模毀滅性武器，也禁止各國在月球等其他天體建立軍事基地、測試武器或軍演。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）拒絕評論細節，他告訴俄羅斯國營媒體塔斯社（Tass），這只是美國為敦促國會通過援助烏克蘭預算的手段。

柯比稱佩斯科夫的說法是胡說八道。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）15日赴國會對資深眾議員簡報，並計畫在參議院25日復會後對參議員簡報。

美聯社報導，特納會後表示，政府正認真看待這項問題，也已制定應對計畫，他承諾國會將提供支持。

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）到場聽取蘇利文簡報，強生表示，這不是可以拖延的問題，必須嚴肅處理；強生也說，國會議員幾周前得知此事，並要求與拜登開會討論。

俄羅斯2021年測試過反衛星武器，當時從地球發射一枚飛彈，摧毀一枚蘇聯時代的衛星；若反衛星武器成功部署，除了破壞其他國家的軍力，也很可能摧毀衛星所涉及的日常生活，包含全球定位系統（GPS）、通訊和氣象等領域。

美國對俄羅斯的關切，還包含俄羅斯與北韓日益成長的雙邊關係，白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任拉普呼柏（Mira Rapp-Hooper）15日在智庫美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）表示，莫斯科與平壤當前的關係令人高度憂慮，美國非常擔心兩國會在未來幾年日益密切的合作與相互支援。