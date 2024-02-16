美指俄推進太空核武 威脅衛星

紐約時報報導，美國官員表示，俄羅斯研發部署在太空的新型核武出現進展，可能威脅美國和盟邦的偵查與通訊衛星，美方已將情資知會國會及歐洲盟邦。

一名前官員說，這種專門攻擊衛星的武器一旦部署，能夠摧毀美國及其盟友的民間通訊系統、太空監測和軍事指揮管制網。現任及前任官員說，美國要阻止俄國在太空部署這類武器的時間有限，目前美國還沒有能力反制和防禦任何類似的太空攻擊。

該情報也憂心俄國可能毀棄一九六七年聯合國「外太空條約」，該條約禁止在太空部署核武。俄國近來已退出多項冷戰時代的軍備控制條約。

美國國會領袖和白宮預定在十五日的閉門會議上討論此事。聯邦眾議院情報委員會主席特納則發表聲明，提及這項「重大國安威脅」，要求拜登總統解密有關資訊，讓國會、政府和友邦能公開討論如何因應。

紐時報導，美國已對多種太空核武技術進行實驗，但從未部署。數十年來，俄國也一直在研發太空核武。美軍官員警告，俄羅斯和中國都在進一步加強太空軍事化，且美中俄三個大國都在設法蒙蔽其他國家。

去年發布的一份報告指稱，俄羅斯正在開發以雷射等技術干擾其他衛星的武器，但並未全力動用這種反衛星能力。

針對美國指稱情資顯示俄國追求太空核武能力，負責軍控談判的俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫指控美方「惡意捏造」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則表示，在白宮公布詳情之前，不會發表評論，但華府的警告顯然是在爭取美國國會批准更多預算對付俄國，「顯而易見，白宮正千方百計試圖鼓勵國會對一項預算法案進行表決，我們會看看白宮將使用什麼伎倆」。

美國參議院日前已經通過金額九五三點四億美元援助烏克蘭、以色列與台灣的法案，但眾院許多共和黨人反對繼續加碼援烏，同時眾院議長強生表示不會將該法案交付表決。