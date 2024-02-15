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航運價飆漲出現放緩跡象 現貨費率未來3個月看跌30%以上

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紅海危機引發的航運價格飆漲情況有所放緩。路透
紅海危機引發的航運價格飆漲情況有所放緩。路透

雖然大多數貨櫃輪選擇繞道好望角而避行紅海，但專家表示，先前運費飆漲的情況顯示放緩跡象。

日經報導，英國知名海運研究諮詢機構德魯里（Drewry）常務董事Philip Damas說：「相信最糟狀況已經過去，現在進入第二階段，出口商管理統籌變得較容易，現貨費率在早期階段過後將大幅下降。」

德魯里編製的世界貨櫃運價指數在2月8日連續第二周下跌，40呎貨櫃的運費降至3,786美元，比前一周下跌1%。隔天，上海貨櫃運價指數下跌2.3%至2,166點。在1月25日，德魯里世界貨櫃運價指數飆至3,964美元，幾乎是兩個月前的三倍高。

Damas認為，現貨運費上漲是供需失衡造成的，原因是繞道造成兩周的延誤，以及中國大陸工廠趕在農曆新年前出貨，使得貨櫃輪出現暫性短缺。

日本拓殖大學海運經濟學教授Takuma Matsuda表示，「短缺現象有所緩解，亞洲到歐洲的運費可能已經觸頂」。

Damas和Matsuda都認為，近期貨櫃輪的運力充足。去年有大約350艘新貨櫃輪交付市場，今年預計將新增400艘，創歷史新高。許多訂單是在疫情期間下的，而造船需時一年半以上。

儘管全球第二大貨櫃航運業者丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）北美區總裁Charles van Steene指紅海航線不會很快發生任何變化，已經「建議客戶，較長的運輸航線可能持續到第2季或甚至第3季」，但Damas指出，繞道本身的額外成本並不高，「遠低於現貨費率的200%漲幅」，他估計現貨運費未來三個月內至少下跌30%。

馬士基執行長Vincent Clerc上周四也曾對投資人說，紅海危機雖然造成直接的運力限制和暫時的運價上漲，但「運力供過於求最終將導致價格壓力，並影響我們的業績」。

指數 紅海

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