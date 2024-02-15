印尼總統大選 前軍頭自稱獲勝

印尼十四日舉行總統、國會與省級選舉，快速計票數據顯示，國防部長普拉伯沃在「三角督」總統選戰得票率超過百分之五十八，可望在第一輪就跨越得票過半門檻勝選。

普拉伯沃十四日晚間在雅加達對支持者說，所有快速計票都顯示，他和副總統搭檔、現任總統佐科威長子吉伯朗獲勝，「這是所有印尼人的勝利」。他表示會等待正式計票結果，但「人民已經做出決定」。

作為全世界第三大民主國家與人口第四多的國家，印尼大選重要性超越國界，對美中兩國都具有日益增長的重要戰略意義。此外，印尼也是世上最大的煤炭、棕櫚油和鎳生產國之一，位居許多國際企業供應鏈的頂端。這一切因素，都意味著印尼對氣遷危機的未來也將具有重大影響。

普拉伯沃將出任總統，讓不少人感到憂心。他曾在前獨裁者蘇哈托執政時期擔任印尼陸軍精銳特種部隊司令，參與鎮壓一九九○年代東帝汶獨立運動及一九九八年反對蘇哈托的學生民主運動，還曾被控陰謀綁架政治異議人士而遭開除軍籍，也曾說印尼不需要選舉也不需要民主，還因為人權紀錄而遭美國禁止入境廿年。

批評人士表示，蘇哈托垮台之後的自由時代，可能因普拉伯沃上台而面臨威脅。

這是七十二歲的普拉伯沃第三度參選總統，這次他的陣營刻意將他塑造成和藹可親的爺爺，與選民拉近距離，淡化過去嚴肅火爆的強人形象。這次選舉超過半數選民是不到四十歲的年輕人，未曾經歷當年普拉伯沃的爭議事蹟。

不過，最終讓他勝選的關鍵，則是廣受歡迎的佐科威總統隱性支持。已連任一次不得再選的佐科威，在普拉伯沃恢復名譽的過程發揮了關鍵作用，二○一九年任命普拉伯沃擔任國防部長，長子吉伯朗更成了他的競選搭檔。

佐科威掌權期間，興建數千公里道路等基礎建設，開辦全民健保，讓印尼經濟每年成長率突破百分之五，成為東南亞成功典範，民意支持度居高不下。普拉伯沃表明將延續佐科威政策，成為吸票關鍵因素之一。

四十九歲的雅加達摩托計程車司機阿爾貝圖斯把票投給普拉伯沃後說，他希望佐科威的計畫繼續下去，「既然他不能做三任，那讓他的兒子繼續吧」。

批評人士指出，佐科威拉攏普拉伯沃，顯示他有意在卸任後維持政壇影響力，並讓兒子接班。紐時指出，在佐科威掌權期間，印尼的民主規範已受到侵蝕，例如剝奪了反貪腐機構的權力，強行推動有爭議的勞動法，吉伯朗參選副總統過程，也爆出印尼憲法法院在判決中開後門放寬年齡限制等爭議，但多數印尼人顯然不在意。