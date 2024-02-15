英國外交大臣卡麥隆將會王毅 討論航行自由

英國外交大臣卡麥隆十三日在國會上議院應詢表示，希望近日能與中方舉行會談，並擬請十分倚賴國際貿易活動的中國能像英國一樣，全力支持航行自由。卡麥隆說，航行自由的重要性適用任何地方，包括台灣海峽。

英國衛報引述兩名官方消息人士說法，英國外交部已初步安排卡麥隆在十六至十八日舉行的「慕尼黑安全會議」（ＭＳＣ）期間與中國外長王毅會晤。曾任首相的卡麥隆於去年十一月獲任命為外交大臣，十二月曾與王毅通話。兩人若會面，將是卡麥隆接外相後首次與中國外長實體會談。

彭博經濟研究近日估計，一旦台海爆發戰爭，全球經濟將付出約十兆美元（約台幣三百一十五兆元）代價，相當於全球經濟產值一成。上議院議員艾爾頓男爵質詢卡麥隆，除了發展「澳英美三方安全夥伴關係」，英國正採取哪些措施嚇阻中共？

卡麥隆說，他和北京對口官員會面時，打算說服中國對於在紅海攻擊商船的葉門叛軍「青年運動」採取更強硬措施，以維護航行自由。