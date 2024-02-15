英智庫：北京準備印太持久戰

日經亞洲報導，英國智庫國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）指出，中國從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗汲取教訓，開始為印太地區持久戰做準備，正在修訂有助於整合軍事和民間動員的法律；ＩＩＳＳ中國安全與國防政策高級研究員溫玫雅指出，中國最近放寬後備和退伍軍人返回原部隊的規定，允許軍方使用民用基礎設施和燃料庫存，顯示北京正在思考如何應對印太地區衝突。

溫玫雅說，北京認為印太地區的衝突可能不是在發動突襲之後快速致勝的短暫衝突，而是實際上承認衝突可能持久，是一場消耗戰；北京正在研究俄羅斯應對烏克蘭戰爭的行動，莫斯科曾以為能在數日內征服烏克蘭，但戰事持續了近兩年。

隨著以哈戰爭可能擴大、尼日和加彭政變、亞塞拜然重新奪回納卡地區，以及中國對台灣和南海咄咄逼人，ＩＩＳＳ在其「軍事平衡」報告中警告，全球將進入「不安全時代」。

報告預估，今年全球國防開支將超過去年創下的二點二兆美元紀錄，而中國去年國防開支成長百分之五點四，達一點五五兆人民幣，是連續第廿九年成長；北京的武斷行動也促使東亞地區國防預算大幅增加，台灣去年國防支出成長百分之廿四點二，啟動多年擴增計畫的日本在去年國防預算也成長百分之十點五。

「目前的軍事和安全形勢預示一個更危險的十年」。報告主編沃爾表示，帶動軍武新設計的不再是俄羅斯，而是中國；中國人正在開發新武器，而且是先進武器，他們對設計方法有興趣，並開始產出，例如高超音速滑翔載具（ＨＧＶ）。沃爾說，美國不太關注俄國武器發展，但非常關注北京。

報告還發現，目前俄羅斯國家預算百分之卅以上用於軍事。自兩年前入侵烏克蘭以來，俄國已損失大約三千輛主戰戰車，但以其庫存規模，俄國也許可以再承受大約三年損耗。