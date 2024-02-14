快訊

陸快艇越界躲我海巡追緝翻覆釀2死 國台辦出聲了

初五財神駕到！大樂透頭獎1.64億元開出 一注獨得獎落這縣市

冷凍魚引爆富國島丟包旅客案？年代旅遊還原始末 將告越南地接社

微軟：俄羅斯、中國和伊朗駭客利用OpenAI工具 加強間諜能力

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
微軟發布報告，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的攻擊目標。路透社
微軟發布報告，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的攻擊目標。路透社

根據微軟今天發布的報告，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的攻擊目標。

路透社報導，微軟（Microsoft）在報告中指出，該公司追蹤了隸屬俄羅斯軍事情報部門、伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）以及中國和北韓政府的駭客組織，發現他們試圖利用大型語言模型來提升駭客技術。

報告發布前，負責客戶安全的微軟副總裁柏特（Tom Burt）接受路透社訪問時表示：「無論是否存在任何違反法律或服務條款的行為，我們只是不希望那些被我們發現、追蹤並確認是各種威脅的組織取得這項技術。」

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則表示，中方反對「對中國的無端抹黑和指控」，並主張「安全、可靠、可控」的AI科技部署，以「增進全人類的共同福祉」。

國家支持的駭客被發現利用AI工具來加強間諜能力的指控，可能突顯人們對AI快速擴散及可能遭到濫用的擔憂。自去年以來，西方網路安全高階官員不斷警告，流氓行為者正濫用此類工具，儘管到目前為止，相關細節並不多。

OpenAI網路安全威脅情報負責人洛斯提（BobRotsted）表示：「就算這不是第一個，這也是AI公司公開討論網路安全威脅行為者使用AI科技的首例之一。」

OpenAI和微軟指出，駭客對這些AI工具的利用還處於「初期」和「漸進」階段。柏特表示，OpenAI和微軟尚未看到網路間諜取得任何突破。

OpenAI 伊朗 俄羅斯 網路 間諜 駭客

延伸閱讀

已和台積電談過！OpenAI執行長擬募221兆元 重塑半導體與AI產業

英法舉辦全球首場商業駭客會議 匯集35國產官學界

基建遭攻 美瓦解數千個中國駭客網路裝置

OpenAI執行長訪韓 知情人士：將會三星等晶片製造商高層

相關新聞

印尼總統大選大登場！普拉伯沃宣布勝選 競辦：將持續維持對台友好

印尼今天舉行總統大選，快速計票結果顯示普拉伯沃贏得過半選票，他晚間宣布在第一輪總統選舉中獲勝。普拉伯沃競選團隊發言人艾迪...

台海威脅漸增 美智庫：強化全球挺台「這1點」比強調民主更可行

美國智庫CSIS發表一份報告指出，為了嚇阻北京對台海和平穩定日增的威脅，需要一個強大的國際合作夥伴聯盟。學者建議，比起強...

微軟：俄羅斯、中國和伊朗駭客利用OpenAI工具 加強間諜能力

根據微軟今天發布的報告，由俄羅斯、中國和伊朗政府支持的駭客持續使用微軟出資研發的OpenAI工具來磨練技能，並欺騙他們的...

印尼大選非官方計票普拉伯沃勝選 對手待官方開票

根據印尼各民調機構的快速計票統計，國防部長普拉伯沃與副手吉伯朗獲得60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選新總...

拜登批川普涉北約言論可恥 德國軍費增加創紀錄

美國前總統川普上周末表示，「鼓勵」俄羅斯入侵不履行北約（NATO）財務義務的國家。對此，美國總統拜登2月13日抨擊川普的言論...

反擊川普狂言 北約秘書長：估18個成員國今年國防支出將達標

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，預計今年將有18個成員國的國防支出占比達到標準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。