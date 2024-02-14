拜登批川普涉北約言論可恥 德國軍費增加創紀錄

美國前總統川普上周末表示，「鼓勵」俄羅斯入侵不履行北約（NATO）財務義務的國家。對此，美國總統拜登2月13日抨擊川普的言論「相當於向俄羅斯總統普亭屈服」。

川普2月10日在競選集會上發表講話，談到在一次北約會議上被未指名的某國總統問到：如果沒遵守北約國防支出准則卻遭到俄羅斯的攻擊，美國是否會出手相助？川普的答覆是：不會，並且他會「鼓勵」俄羅斯「為所欲為」。

拜登抨擊：邀請俄羅斯入侵美國的盟友

拜登13日在白宮呼籲眾議院議長強生（Mike Johnson）將參院通過的針對烏克蘭、以色列和台灣的軍事援助計劃提交眾議院投票時，對川普的言論表示：「你能想像一位美國前總統會這麼說嗎？全世界都聽到了，最糟糕的是他是認真的。」他嚴厲批評川普此番發言「可恥、危險、不符合美國精神」、「相當於邀請俄羅斯入侵美國的盟友」。

北約秘書長史托騰伯格警告說，任何有關聯盟國不互相保衛的暗示都會損害所有成員國的安全。歐盟外交事務代表博雷利批評川普的言論「可怕且危險」，他也補充指出：西方國防聯盟不能隨美國總統心情，成為一個任人點餐的「菜單式」聯盟。

北約第五條協議確保成員國在受到攻擊時相互協助防禦，而第三條協議規定成員國同時也必須做出適當「努力」發展各自的防禦能力。所謂的努力包含成員國在2014年威爾士峰會上承諾將國內生產總值（GDP）的2%用於國防，但一些國家仍尚未實現這一目標。

川普政策顧問提議改「分級聯盟」

據路透社報導，川普競選團隊政策顧問、前國安官員凱洛格（Keith Kellogg）周二提議，若北約成員國的國防支出未達到GDP的2％，則取消該成員國享有的「第五條」保護。他提到還可能採取其他不太嚴厲的制裁，例如失去培訓或共享設備資源的機會，並且補充說成員國應能任意退出北約。

凱洛格也稱，若川普在11月的美國總統大選中獲勝，他可能會向川普建議於明年舉行會議討論北約未來。他表示，北約隨後可能成為一個「分級聯盟」，其中遵守北約創始條款的成員將享有更多的保護。凱洛格拒絕透露是否與川普討論過這些提議，川普競選團隊也沒有對他的發言作出回應，但團隊此前已將凱洛格定為其政策顧問。

北約稱2024年三分之二成員國達標

在本周三於布魯塞爾舉行的北約會議上，史托騰伯格表示，北約31個國家中有18個將在2024年實現國防開支佔GDP的2%的目標。其中，德國也首次進入達標名單。史托騰伯格補充說，北約的歐洲成員今年將總共投入3800億美元用於國防。

根據北約此前的估計，到2023年有11個盟國達到2%的目標，它們是美國、波蘭、希臘、愛沙尼亞、立陶宛、芬蘭、羅馬尼亞、匈牙利、拉脫維亞、英國和斯洛伐克。

德國國防支出創紀錄

德國政界和專家近期對於增強防禦力量的呼聲越來越大。德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）也表示，北約必須為俄羅斯在未來五到八年內襲擊北約成員國的可能性做好準備。

從聯邦政府報告的國防支出金額可以觀察到德國正在為未來做準備。據德新社統計，德國今年向北約報告國防開支相當於734.1億美元，佔其GDP的2.01%。這對德國來說是一個創紀錄的數值，也是自1992年以來德國首次突破此國防支出佔比。在冷戰時期，西德的軍事開支通常高於3%。

（綜合報導）

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