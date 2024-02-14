遙遙領先！印尼防長普拉伯沃獲六成選票 可望在總統選舉第一輪就過關

印尼14日舉行全世界最大規模的單日選舉，超過2億人將決定誰會接替廣受歡迎的佐科威總統。初步開票數據顯示，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）以近六成得票率遙遙領先，可望在第一輪就跨越得票過半門檻，當選下任總統。

根據半島電視台引述的獨立民調機構「Indikator Politik」非官方數據，從印尼各地投開票所抽樣的23.3%已清點選票可見，普拉伯沃獲得了59.77%。前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）與前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）分別獲得23.51%和16.72%的選票。

其他獨立民調機構的非官方快速計票，都顯呈現普拉伯沃壓倒性領先。就半島電視台在即時報導列出的數據，最低為印尼民調研究所（LSI）的58%，另外三家機構則都在6成左右。

西爪哇的艾哈邁德雅尼將軍大學講師蘇萊曼（Yohanes Sulaiman）指出，普拉伯沃似乎勢不可擋，「按照目前的快速計票結果，普拉博沃已經贏了」。

蘇萊曼表示，進行快速計票的民調機構具有公信力，「他們採用適當的抽樣方法，他（普拉伯沃）的得票數遙遙領先對手。因為這顯然是採樣，在未來幾天肯定會有調整，但除非我們在有些地方見到像是100%投給甘查爾與阿尼斯的結果，否則我不覺得數字會改變太多」。

印尼14日大選將選出正副總統、國會兩院議員跟地方民意代表，普拉伯沃與佐科威總統長子搭檔吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔競選。若無人獲得過半票數，前兩名候選人就在六月進行第二輪決戰投票選。