澳洲要求中國解除貿易壁壘 質疑楊恆均案

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）週二（2月13日）表示，他將於本月在阿布達比舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，與中國的商務部長王文濤會面，以推動取消中國對澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類的進口限制。此外，澳方也將與中方討論華裔澳籍作家楊恆均遭判死緩一案。

路透社報導，北京目前已取消了對澳洲商品施加的大部分貿易壁壘，但仍對來自一小部分的屠宰場肉類、葡萄酒和龍蝦實施限制。對此，法雷爾在聲明中表示：「澳洲政府繼續（對中國）施壓，要求消除影響澳洲對華出口的所有剩餘貿易障礙。」

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世貿組織會議將於2月26日至29日，在阿拉伯聯合大公國的阿布達比舉行。「我期待在本月的世界貿易組織會議上，與中國部長王文濤繼續進行建設性對話。」法雷爾說。

法雷爾還說，如果中國在3月31日之前，也就是北京方面對澳洲葡萄酒的審查結束之前，不取消對澳洲葡萄酒的關稅，澳洲將在WTＯ再次對中國提出挑戰。

他表示，如果不中國不終止相關的關稅，澳洲將立即恢復在WTO的爭端解決機制，「我們已經向中國當局明確表示了這一點。」

此外，法雷爾也表示，他還將與王文濤討論中國本月對楊恆均的死刑緩期判決。法雷爾指出，澳洲政府對間諜指控的定罪和判刑感到「震驚」，但這不應破壞兩國關係。

法雷爾說：「澳洲政府對楊先生的定罪和處罰感到震驚，但我們已經啟動了一個穩定與中國政府關係的項目進程。我們將繼續這一進程。」

對此，法雷爾的辦公室沒有進一步發表評論。此外，由於中國正值農曆新年假期，路透社致電中國商務部和外交部，但無人接聽。

網傳楊恆均洩密給台灣

中國民運人士近期在社群媒體平台Ｘ（原推特）上，流傳一份據稱是北京市人民檢察院第二分院2020年的一份起訴書，內容披露了楊恆均案的更多細節，但DW無法獨立核實此份文件的真實性。

現居美國洛杉磯的陳闖創律師，9日在X上貼出這份起訴書，內容提到1994年至2002年間，楊恆均曾指使女友吳彥諺，在香港郵寄「投靠信」給台灣國防部軍事情報局，並接受台灣軍情局幹員交付的蒐集和提供情報任務，化名「江平」。

文件稱，楊恆均藉由在海南省國安廳工作之便，借閱並拍照、拷貝機密文件，同時製成錄影帶或儲存於電腦磁碟，更多次與台灣軍情局幹員在香港等地見面。

文件還提到，楊恆均先後交付40份文件資料的錄影帶與磁碟給台灣軍情局，並收取來自台灣的間諜經費22萬美元和270萬港幣（約34.5萬美元）。後經中國國家保密局鑑定，楊恆均交付給台灣的40份機密，其中31份屬絕密級，9份則是機密級。

至截稿為止，中國官方和台灣官方都並未對此事做出回應。

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