印尼今大選 佐科威路線之爭 對中政策投票

印尼十四日舉行總統及國會大選，二點○五億名合格選民將選出下屆正副總統及國會議員，這將是世界上最大規模的單日選舉投票。現任國防部長普拉伯沃和現任總統佐科威的長子吉伯朗搭檔競選正副總統，民調顯示有可能一舉突破過半門檻當選。若無人過半，獲得最高票的前兩名候選人就必須在六月進行決選。

新總統人選將攸關佐科威的政策能否延續，其中包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」的遷都計畫，另外還有多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫等。

這次共有三組候選人角逐總統大位，除了普拉伯沃和吉伯朗，還包括前雅加達省長阿尼斯和副手是穆海明，以及執政黨民主奮鬥黨推舉的前中爪哇省長甘查爾與其副手馬福。

現任總統佐科威已連任一次依法不得續任，這次大選將是佐科威執政十年後印尼首次轉換政權。佐科威作為執政黨民主奮鬥黨的黨員，不僅沒表態支持執政黨的總統候選人甘查爾，還為反對黨推舉的普拉伯沃與吉伯朗拉抬聲勢，遭外界質疑是藉由讓兒子當選副總統，延續自身勢力，甚至企圖建立政治王朝。

佐科威的行為引發民主人士和學生抗議，他們呼籲總統必須在選舉中保持公正。近幾週，印尼數十間大學爆發示威，他們要求選舉必須公平透明。

另外，吉伯朗以副手身份角逐大選，過程也引發極大爭議。印尼憲法法院去年作出一項裁決，允許吉伯朗得以不受年齡限制參選，等同為吉伯朗掃除參選障礙。

外界批評該裁決有利益衝突，因為負責此爭議裁決的首席大法官安華是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

投票所將從將從上午七時開放投票，下午一時關閉。選舉當天即可由快速計票得知選舉結果，總統候選人需要得到超過百分之五十選票才能直接獲勝，否則獲得最高票的前二名候選人就必須在六月第二輪投票對決。新總統預計十月宣布就職。

選前最後一次民調顯示，普拉伯沃支持度將近五成，大幅領先阿尼斯的百分之廿四及甘查爾的百分之廿二。