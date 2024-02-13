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沒進過牢房！泰國前總理塔信獲假釋 有望18日正式出獄
路透報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）13日證實，74歲前總理塔信（Thaksin Shinawatra）假釋申請已獲准，根據當局法規可望在2月18日正式獲釋。
賽塔表示，「塔信已經正式獲得假釋，一切符合懲教署規定」，「塔信擔任總理多年，長久以來為國為民。他出獄以後將回歸一般平民。」
泰國懲戒署向司法部提交一份2月假釋建議名單，最終批准當中930名囚犯可獲假釋，其中包括塔信。
塔信去年8月結束15年流亡回國，遭法院以涉嫌貪汙和濫權等罪名處以8年有期徒刑，不過服刑首晚即因高血壓轉送醫院，期間獲得泰王特赦減刑至1年，經過6個月在醫院的關押生活後，塔信宣布假釋獲准，也就是說塔信沒有蹲過一天監牢。
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