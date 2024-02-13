快訊

iPhone快沒電…手機還無法充電或充電速度變慢 這6招方法快試試

乾隆穿什麼？清宮龍袍的時尚文化史

富國島遭丟包旅客 年代旅遊：明搭3班機全數回台

日經：華新科大馬PCB廠年中出貨 抓緊伺服器分散化需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Elna新建五層樓的製造廠已於上個月完工，開始入住設備。Elna 官網
Elna新建五層樓的製造廠已於上個月完工，開始入住設備。Elna 官網

華新科技（1605）事業群位於馬來西亞的印刷電路板（PCB）新廠將從今年年中開始出貨，供應伺服器所需，也滿足供應鏈分散化的迫切需求。

華新科所屬的Elna公司社長楊其荺接受日經新聞訪問表示，新的PCB廠會開始在6月或7月出貨，將先供應越南，這座廠日後將成為整個東南亞的供應樞紐。

華新科是台灣第二大的被動元件供應商，2018年初宣布旗下的精成科技斥資35億日圓（2,370萬美元）收購日本的Elna。Elna的主要業務是為日本的汽車製造商生產PCB。不過，這次併購正好在美中貿易戰加劇之際派上用場。由於大陸以外產能的需求增加，華新科得以透過Elna利用在馬來西亞和日本的生產設施。過去華新科的PCB產能全部集中在中國大陸和台灣。

精成科技2022年宣布耗資10億馬元（2.11億美元）的多年投資計畫，在Elna現有設施旁興建一棟五層樓的製造廠。新廠已於上個月完工，開始入住設備。

楊其荺指出，伺服器供應鏈分散化的需求增加，讓適時布局海外的華新科有機會在伺服器供應鏈中進一步鞏固地位。

鴻海、廣達、英業達和和碩在內伺服器組裝業者已在越南或泰國建立生產設施，緯穎和美超微（Supermicro）也在馬來西亞柔佛建造伺服器生產線。

楊其荺表示，他2018年接掌Elna以來，即見證一個新的伺服器供應鏈生態系正在東南亞逐漸成型。

楊其荺表示，就供應鏈生態系而言，中國大陸仍是最有效率的製造業重鎮，「在海外蓋新廠容易，但要有一個新的供應鏈生態系非常困難」。他舉例說，PCB製造過程必須24小時運轉，所以設備一旦故障就需要盡快解決，否則成批產品就得報廢。「在中國或台灣，可以很快完成，但在這地區以外，（工程師）趕到並協助可能需要一周時間。所以我們要求設備製造商至少在馬來西亞或東南亞其他地方設立一個服務中心」。

日本 東南亞 馬來西亞

延伸閱讀

大馬首相安華秀中文慶春節 新春團拜講「10字」獲如雷掌聲

王瞳才飛大馬陪艾成爸媽 收陌生鮮花震撼：還是蠻痛的

上緯受邀參加西門子歌美颯供應商大會

不只賺快錢！大馬發展低成本AV產業 妹子下海只因對丈夫「那方面」不滿意

相關新聞

印尼佐科威的遷都野心！總統選戰激辯中

為什麼印尼要遷都？原首都雅加達是東南亞歷史最悠久的現代城市之一，也是商貿金融最繁盛的城市之一，全國有三分之二的金融機構、銀行企業與銀行總部設立在此。這座超大型城市今日是高達約 1,100 萬居民的家園（2023 年統計），人口密度僅次東京。

雙亞衝突再起！亞美尼亞國防部證實2邊防士兵遭亞塞拜然襲擊陣亡

彭博資訊報導，亞美尼亞國防部13日證實，2名亞美尼亞士兵稍早於休尼克省納爾金罕德（Nerkin Hand）遭亞塞拜然小型...

法國提以黎停火計畫 建議真主黨從黎巴嫩邊界撤退10公里 防止衝突失控

路透報導，法國提議伊朗扶植的真主黨從以黎邊境向北撤退10公里，盼緩解以色列和黎巴嫩邊界的緊張局勢，繼而降低以巴衝突外溢的...

印度2政敵大和解 突變直播殺人…槍手連開5槍再自戕

印度政壇日前上演一場「鴻門宴」，印度41歲政治人物戈薩爾卡（Abhishek Ghosalkar）接受47歲政敵諾羅尼亞...

日經：華新科大馬PCB廠年中出貨 抓緊伺服器分散化需求

華新科技（1605）事業群位於馬來西亞的印刷電路板（PCB）新廠將從今年年中開始出貨，供應伺服器所需，也滿足供應鏈分散化...

印尼總統大選 關鍵問題一次看懂

印尼2月14日舉行總統及國會大選，2.05億名合格選民將選出下屆正副總統及國會議員，這將是世界上最大規模的單日選舉投票。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。