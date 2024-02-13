中俄陣線強化 普亭今年將訪陸

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉近日向俄媒證實，俄羅斯總統普亭今年將訪問大陸，中俄兩國領導人預計今年舉行多次會晤，這被視為北京和莫斯科透過強化中俄陣線，以對抗西方勢力。

普亭今年若再度出訪大陸，將是他自兩千年就任總統後第十九次訪問大陸。此外，俄國將於十月在喀山（Kazan）舉行二○二四年金磚國家峰會，屆時同為創會成員國的中國大陸預計也將出席。

俄羅斯衛星通訊社十日發表對張漢暉的專訪內容，張提到中俄雙方正如火如荼準備大陸國家主席習近平和普亭今年的「數次會晤」，他相信普亭（今年）出訪中國定會有所斬獲；中方期待普亭的到來。

儘管普亭因入侵烏克蘭遭西方世界制裁，北京仍持續推進和深化與俄羅斯關係。

去年三月，習近平赴莫斯科進行國是訪問；同年十月，遭受國際刑事法庭通緝的普亭，依舊赴中會晤習近平。

稍早前，習、普兩人於二月八日通電話互致新春問候。習近平在通話中強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。普亭則稱，雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準；還稱「俄方堅定恪守一個中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞」。

另據自由歐洲電台十日披露，歐盟正準備制裁來自中國大陸、哈薩克、塞爾維亞和其他幫助俄羅斯侵烏戰爭的廿一家軍事和科技公司，其中四家來自中國。

據報導，在廿四日俄羅斯入侵烏克蘭兩周年之際，歐盟預計宣布針對六個外國實體的第十三輪與俄羅斯相關的制裁措施。其中包含四家中國公司，分別登記於廣州、深圳及香港等地，涉及貿易、晶片等科技產業。

歐盟已在過去系列計畫中制裁了三家中國公司。此外，由於提供非致命性但有軍事用途的設備給俄羅斯的中國公司日漸增加，歐盟也持續與北京討論此事。

報導提到，歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席米歇爾去年底訪問中國期間，曾警告大陸國家主席習近平，要求其處理布魯塞爾所認定、十三家涉嫌參與向俄羅斯公司供貨的中國公司。