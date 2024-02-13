聯合報社論／龍年世局展望：兩壞一好變化球

展望新的一年，世界局勢有三個焦點，值得我們注意。

其一，是美國總統大選與其結果。今年是美國大選年，由於拜登競選連任，川普則將在三月初的超級星期二前後獲共和黨提名，兩人相隔四年再重逢。大選過程整整長達八個月，讓全球感覺前所未有的漫長。

之所以漫長，是因為許多人都擔心川普重新掌政。川普的第一任，已讓大家感到難以消受；他的第二任，世界更將翻天覆地。他在第一任來不及做的，或做得不徹底的，或者他認為政府內部有人暗中抵制，他都將「加倍奉還」。沒有任何力量能阻擋得了美國總統的權力，全球秩序將完全改觀。

其二，是兔年的兩場戰爭延長賽，俄烏戰爭和以哈衝突都會持續，不會快速收場。俄烏戰爭兩年打下來，兩國都已筋疲力竭，但雙方都各有絕對不能退讓的理由，俄羅斯不可能歸還已吞併的烏東領土，而烏克蘭又以歸還領土作為兩國和談的前提。俄烏既無法談和，只能仿效韓戰模式，簽訂停火協議，將現狀凍結，無限期的延續下去。

加薩衝突目前呈現一面倒，以色列的軍事行動越來越擴大，不斷驅趕居住在加薩的巴勒斯坦人、摧毀其領土上的所有建築。以色列自稱無意占領，只想掌控其安全，但它完全棄絕「兩國方案」，不考慮未來以巴關係，國際也拿以色列一點辦法都沒有，只能眼睜睜看情勢糜爛。

其三，是美中對峙是否將升高。過去幾年，兩國對峙趨勢未變，美國視中國大陸為唯一可以威脅其霸權的國家。但今年卻出現一個新的轉折：在舊金山拜習會後，中方軍機騷擾美方的事件大幅下降，美中關係走穩。儘管還有台海與南海等不穩定因素，但美方對中國的戒心，隨著中國大陸經濟走弱，已逐漸放鬆。就如上世紀八十年代，美國有一度對日本的敵意達到高峰，但隨著日本經濟泡沫化，兩國也化敵為友。目前看來，無論是大陸的人口因素或經濟力，近期都難再威脅美國；除非川普當選，美中關係也許將出現分水嶺。