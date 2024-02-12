歐盟擬新一輪對俄制裁 四中企入列

自由歐洲電台週六（2月10日）報導，一份文件顯示，歐盟正準備制裁來自中國、哈薩克、塞爾維亞和其他幫助俄羅斯戰爭的21家軍事和科技公司，其中4家來自中國。

根據自由歐洲電台看到的文件，在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際，歐盟預計將宣布針對6個外國實體的第13輪與俄羅斯相關的制裁措施。

據悉，歐盟制裁方案草案中提到的4家中國公司分別登記於廣州、深圳及香港等地，涉及貿易、晶片等科技產業。

迄今為止，歐盟已在過去的一攬子計劃中，制裁了3家中國公司。此外，由於提供非致命性、但有軍事用途的設備給俄羅斯的中國公司也日漸增加，歐盟也一直在與北京討論此事。

自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯透過中亞和中國公司進口的軍民兩用商品激增，其中包括西方公司生產的電子產品和零件，例如微晶片和無人機。

而隨著歐盟尋求重振西方對烏克蘭日益減弱的支持和援助，歐盟新的制裁名單，將繼續在布魯塞爾進行辯論。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），曾在去年12月訪問中國期間警告中國國家主席習近平，要求其處理布魯塞爾所認定、13家涉嫌參與向俄羅斯公司供貨的中國公司。

歐盟考慮成立制裁機構

美國時政媒體「政客」（Politico）7日曾報導，歐盟已要求各國政府緊急打擊非法向俄羅斯流動的貨物，防堵制裁漏洞。此外，歐盟委員會正在評估建立歐盟制裁執行機構的可能性。

一位了解談判情況的官員向Politico表示，這個想法越來越受歡迎。而如果歐盟委員會主席馮德萊恩獲得連任，可能會將此案列入議程。

事實上，建立歐洲制裁執行機構的想法，在過去就很受歡迎。包括德國、法國、義大利和西班牙在內的約10個國家，去年就支持荷蘭由牽頭並成立相關單位。

在Politico看到的歐盟委員會的一封文件中，歐盟向非歐盟國家出口違禁物品的金額，從俄羅斯入侵烏克蘭入侵前的30億歐元，增加到2023年中期的56億歐元。文件稱，這種成長，已抵消了俄羅斯減少合法貿易的損失。

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