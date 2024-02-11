擴大與俄羅斯貿易 聯合國報告：越來越多西方奢侈品在北韓出現

據德新社在紐約看到的一份聯合國專家內部報告，在全球被廣泛孤立的北韓去年進口的商品大幅增加，該國還擴大了與新伙伴俄羅斯的貿易。該報告是聯合國專家小組兩份年度文件中的第一份，已於上周末提交給聯合國安理會。

報告寫道，2023年，北韓的貿易總額遠超2022年，並且進口了大量外國商品，其中一些可被歸為按照聯合國決議禁止向北韓出口的奢侈品。

報告稱，截至去年9月，北韓的進口額就已達14億美元，遠遠超過2022年全年總共9.11億美元的進口額。北韓最大的貿易伙伴是中國，但其與俄羅斯的貿易額也在增長。到去年秋天，北韓與莫斯科的貿易額已達到2800萬美元，這還不包括北韓與俄羅斯秘密的軍火交易。

大量集裝箱從北韓運往俄羅斯

北韓領導人金正恩去年9月訪問俄羅斯並會見了俄羅斯總統普亭。雙方宣布推進全方位合作。白宮去年10月表示，北韓已向俄羅斯運送了1000多個集裝箱的軍事裝備和彈藥用於烏克蘭戰爭。聯合國報告也提到，一名成員國高級官員談到這些集裝箱以及可能的交付證據：美國政府發布的衛星圖像顯示，有兩艘懸掛俄羅斯國旗的船只將集裝箱從北韓羅先港運送到俄羅斯杜奈港。之後，這些集裝箱通過鐵路被運往靠近烏克蘭邊境的俄羅斯彈藥庫。聯合國專家強調，他們無法核實集裝箱裡裝有什麼。

奢侈品商店和德國汽車

報告進一步指出，來自國外的受制裁商品也越來越多地出現在北韓。北韓好幾個城市的百貨商店都出售西方奢侈品。名牌服裝和名牌包包也成為北韓政府高官的行頭，包括法國品牌迪奧的產品。人們還注意到，北韓出現「大量外國機動車輛」。去年11月和12月，一輛看似全新的奔馳邁巴赫GLS 600 SUV 和一輛邁巴赫S650轎車行駛在北韓街頭，供金正恩和高級官員曾使用過這樣的轎車。

攜帶核彈頭的北韓潛艇構成多大危險？

北韓今年9月宣布建成一艘可以攜帶和發射核武器的新型潛艇。但聯合國報導稱，在可預見的將來，該潛艇不會對其他國家構成威脅。該潛艇尚未在公海上進行過測試，其在水下及水面上發射彈道導彈的能力仍然是一種假設。

北韓表示，最近多次測試戰略巡航導彈，包括新開發的潛射巡航導彈。「戰略」一詞表明這些導彈將配備核武器。北韓問題專家認為，作為向俄羅斯提供武器的回報，金正恩可能會對俄羅斯的一艘核動力潛艇感興趣。

通過駭客攻擊融資

報告稱，北韓繼續開展核武器研究，並生產核裂變材料。北韓最後一次已知的核試驗發生在2017年。

核武器研究所需的巨大成本繼續來自北韓駭客對加密貨幣相關公司的攻擊。報告稱，目前正在調查總共58起網路攻擊，北韓政府駭客在過去幾個月裡通過網路攻擊竊取了約30億美元。

(德新社）

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