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受困車中求救的加薩6歲女童罹難 去救她的2救援人員也遇害

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
加薩市受困車內的6歲女童拉賈1月29日打電話向救援單位求救，這通電話成了她的最後遺言，她的家人10日表示，她已經罹難。法新社
加薩市受困車內的6歲女童拉賈1月29日打電話向救援單位求救，這通電話成了她的最後遺言，她的家人10日表示，她已經罹難。法新社

「我好害怕，請來救我、救救我！」加薩市一名受困車內的6歲女童1月29日打電話向救援單位求救，這通電話成了她的最後遺言，她的家人10日表示，她已經罹難。

女童拉賈(Hind Rajab)與親人的座車遭到襲擊，與她同車的六名親人據信都已身亡，困在車中的拉賈連續打了三小時電話向巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent)求救。

紅新月會派一輛救護車前往她所在地點，但這輛救護車也斷了音訊。

現在拉賈的家人說，10日早上發現她已死在車內。她的祖母告訴法新社，「她和車內的人都殉難了。因為以色列軍隊今年黎明撤軍，家人能去到車子遇襲的地方」。

拉賈的母親說，「我在審判日要在真主面前問那些聽到女兒求救，而沒有去救她的人」。

巴勒斯坦紅新月會表示，派去救女童的救護車在距女童受困處幾公尺外被炸毀，兩名救援人員之諾（Yousef Zeino)和阿馬宏（Ahmed al Madhoun)也遇害。紅新月會公布的畫面顯示一輛救護車被炸毀的殘骸。

家人 巴勒斯坦 救護車

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