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88歲日傳奇指揮家小澤征爾過世 二戰日本古典音樂界領航者

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南海局勢日趨緊張 美菲舉行第三次聯合軍演惹怒北京

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圖為美軍第七艦隊指揮官湯瑪斯中將（左）、菲律賓海軍少將艾達西以及海軍准將歐貝，去年10月2日在聯合軍演前合影。法新社
圖為美軍第七艦隊指揮官湯瑪斯中將（左）、菲律賓海軍少將艾達西以及海軍准將歐貝，去年10月2日在聯合軍演前合影。法新社

菲律賓軍方宣布，菲律賓和美國9日在南海舉行了聯合海上軍事演習。

隨著南海局勢日趨緊張，這兩個盟國之間的安全聯繫在過去一年中急劇增加。

這是菲律賓和其前殖民者美國自去年11月以來第三次在南海舉行聯合軍演，這令北京感到惱火，認為美國干涉了其後院。

菲律賓武裝部隊總司令布勞納（Romeo Brawner）在一份聲明中說：「這表明了我們對自由開放的印太環境的承諾，並促進密切合作，進一步增強我們的海上能力。」

中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權。南海是每年超過3萬億美元商業航運的通道，包括菲律賓、越南、印尼馬來西亞汶萊的部分專屬經濟區。

中國通過龐大的海岸警衛部隊來維護這些領土主張。而菲律賓指責中國的敵對意圖，稱其行動違反了國際法，中國則稱是在保護自己的領土。

（路透社）

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北京 南海 印尼 汶萊 美國 菲律賓 軍演 馬來西亞

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