印尼總統大選／佐科威繼任者不改親中路線？ 在台印尼人投票多一份考量

全球人口第四多、也是第三大民主國印尼，2月14日將舉行「五合一」選舉，超過2億選民將選出正副總統及各層級議員。這是世界上最大規模的總統直選，也是最大型的單日選舉。

儘管印尼的外交政策基調是不在強國之間「選邊站」，但外界普遍認為，現任印尼總統佐科威（Joko Jokowi Widodo）與中國關係密切。

印尼艾爾朗加大學（Airlangga University）國際關係學者杜文森（Vinsensio Dugis）向DW分析，3組候選人無論誰勝選，很可能都會延續佐科威的「務實」對中立場。

「假如有一個或很多個國家提供你很好的投資，你有機會的話，你會說，為何不要？我認為（印尼）跟中國的情況就是如此。」

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候選人對中國的立場

3組正副總統候選人之中，現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）和佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）的組合，支持度最高。

根據印尼研究機構「政治指標」（Indikator Politik）1月中旬的民調，普拉博沃有48.6%的支持度；另外2名候選人則大幅落後。前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）有24.2%；佐科威所屬政黨支持的甘查爾（Ganjar Pranowo）則為21.6%。若最後無人得票過半，印尼將進入第二輪投票。

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印尼智庫經濟與法律研究中心（CELIOS）去年發布一份報告，回顧3名總統候選人過去與中國的往來情形，藉此預測他們若當選可能採取的對中政策。

報告指出，普拉伯沃對中國抱持正面態度，「極有可能」跟中國維持良好關係。身為佐科威的國防部長，他跟中國官員有最多的互動。他曾主張印尼與中國的關係應該要像「兄弟」一樣，以維持區域與全球和平穩定，也曾讚許中國在相對短期內減緩貧窮問題，印尼應該效仿中國。

執政黨支持的候選人甘查爾也被認為可能依循較為親中的路線。他曾任中爪哇省長，該省在他執政下，與中國達成許多合作協議；在中國眼中，該省的地理位置和廣大人口，創造了運輸、基礎建設方面的投資機會。

另一位候選人阿尼斯是前雅加達省長，他曾在美國求學多年，近期跟歐美各國的關係更為密切，很少與中國官員往來。他主張要改變當前政府的政策，但分析認為他不太可能大幅轉變路線，因為印尼與中國的合作關係由來已久，且許多中國投資案已在進行當中。

佐科威之後，印尼與中國關係何去何從？

佐科威執政期間，印尼在國防領域跟美國簽訂了合作協議，但經濟上更仰賴中國。過去10年來，佐科威力求促進其國內基礎建設，而中國國家主席習近平提供了機會，雙方開展多項「一帶一路」項目，包含東南亞首條高速鐵路、連接雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」。如今，中國是印尼最大的貿易夥伴；中國對印尼的直接投資2013年排名第12位，2022年已躍居第2名。

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杜文森說，佐科威「務實」的一面是，在與其他國家的建立關係時，他會先考慮「是否能在經濟上有利於印尼發展」；有鑑於目前3組候選人都強調過投資的重要，他們可能選擇繼續跟中國的關係。

儘管下屆印尼總統應不會大幅偏離佐科威政府的對中政策，但亞洲事務專家普拉尚（Prashanth Parameswaran）1月曾撰文指出，繼任者可能會在一些領域上有所調整，例如較為嚴格審查中國的投資，並嘗試吸引更多來自歐美和日本的資源。

南海爭議難以迴避

除了與中國的經貿關係之外，南海議題也會是印尼新總統的考量關鍵。

在南海，印尼跟中國之間並沒有島嶼主權爭議，但中國依「九段線」主張的主權範圍，跟印尼納土納群島（Natuna Islands）附近海域有所重疊。近年來，印尼多次指控中國漁船和海警船進入印尼的專屬經濟區非法捕魚，甚至驅離印尼漁民；中國則稱中方捕魚活動「完全合法和合情合理」。

印尼是東南亞最大經濟體，在東協（ASEAN）具有重要影響力。杜文森表示，這連帶使南海議題對印尼至關重要；此外，印尼曾在東協內扮演協調者的角色，外界也會期望印尼在南海議題上發揮同樣作用。

從公開的辯論會上，可以看出3位總統候選人對南海爭端的基本立場。甘查爾認為「南海行為準則」等嘗試解決爭議的措施已然失敗，提議應與中國達成「臨時協議」，強化印尼的海軍巡邏能力，並撥出國民生產總值（GDP）的1%至2%為國防預算。

身為國防部長的普拉伯沃亦提及增強防衛實力的重要；阿尼斯則主張印尼應與東協各國更團結一致，以印尼為首，共同處理南海議題。

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台海兩岸對印尼的意義

今年印尼總統大選，有175萬印尼人可以在海外投票，其中包含大約28萬在台灣的印尼移工與學生。對他們而言，兩岸問題多少影響了投票意向。

「中國和台灣並不是我選擇候選人的主要因素，但我還是有納入考量。」在台灣生活12年的印尼移工莉莉（Ririn Arums）向DW表示，她確實對兩岸之間的緊張情勢有所憂慮，也會擔心雙方真的開戰。她說自己喜歡在台灣的生活，但若真爆發戰爭，可能就不得不離開台灣。

在台印尼學生陳麗燕（Cordellia Delli Sumanti）則說，在她赴台之前，不太了解兩岸關係，對兩岸的緊張局勢相當擔憂。然而，居住在台灣3到5年之後，反而感到「很安全」。

事實上，這是許多在台印尼人共同的感受。還沒到台灣前，印尼人眼中的這座島嶼可能是戰爭一觸即發的火藥庫；但幾年之後，許多人看到的是「一切如常」，並未明顯感受到中國的威脅。

曾在台灣訪學超過2年的印尼學者杜文森指出，關於兩岸議題，未曾到台灣的印尼本土民眾更有可能看到的是提及戰爭風險的報導，因此會有擔憂；但生活在台幾年之後，卻會發現這類新聞很常見。

杜文森表示，假使台海開戰，對印尼移工的經濟衝擊相當大。印尼移工是台灣最大的移工群體，他們負擔其在印尼的家庭生計，印尼政府也得考量他們的人身安全。

儘管兩岸並非本屆印尼大選的主要議題，但杜文森認為，印尼應該也要正視台灣的重要，並且應該雙管齊下。他說：「印尼政府一方面獲得大量中國的投資，跟中國的經濟關係有所提升；一方面也同時在擴大跟台灣的經濟和文化往來。我認為，這兩者是可以同時並行的。」

（DW記者Prita Kusumaputri對此文有貢獻）

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