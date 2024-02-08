5.5噸含輻射物質 福島電廠汙水外洩

日本共同社報導，東京電力公司營運的福島第一核電站在七日上午八點五十五分（台灣時間七點五十五分），發現含有放射性物質的水從高溫焚燒爐廠房外牆排氣口外洩。

東電表示，當時廠房內正在清洗與排氣口相連的核汙水處理裝置，含有裝置內的放射性物質的水與清洗用的淡水一起流出。

根據東電估算，外洩水量為五點五公噸，所含放射性物質為二百二十億貝克，但東電稱這對核電站廠區外沒有影響，這些含放射物質的水也沒有入海。

報導指出，廠房旁的地面雖鋪有鐵板，但水可能從縫隙滲透下去，東電將回收土壤，進行調查。初步監測數據顯示，附近排水道輻射數值沒有顯著變化。

當時清洗的裝置「第二銫吸附裝置」，用於處理從反應堆廠房運來的核汙水，可能是本應關閉的部分閥門未關，水流進釋放氫氣的管道中；據悉停止供應清洗用水後，漏水已停止。

我核安會指出，根據東京電力公司通報，洩漏的水是該裝置系統的水和過濾水，目前從廠內四周的監測器、粉塵監測器、排水通道監測器等獲得的監測數值，均無明顯變化，東京電力公司將持續進行監控作業，核安會亦將持續密切關注後續動態資訊。