聽新聞
test
0:00 / 0:00

5.5噸含輻射物質 福島電廠汙水外洩

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
日本福島第一核電廠去年8月開始將首批核汙水排海。路透
日本福島第一核電廠去年8月開始將首批核汙水排海。路透

日本共同社報導，東京電力公司營運的福島第一核電站在七日上午八點五十五分（台灣時間七點五十五分），發現含有放射性物質的水從高溫焚燒爐廠房外牆排氣口外洩。

東電表示，當時廠房內正在清洗與排氣口相連的核汙水處理裝置，含有裝置內的放射性物質的水與清洗用的淡水一起流出。

根據東電估算，外洩水量為五點五公噸，所含放射性物質為二百二十億貝克，但東電稱這對核電站廠區外沒有影響，這些含放射物質的水也沒有入海。

報導指出，廠房旁的地面雖鋪有鐵板，但水可能從縫隙滲透下去，東電將回收土壤，進行調查。初步監測數據顯示，附近排水道輻射數值沒有顯著變化。

當時清洗的裝置「第二銫吸附裝置」，用於處理從反應堆廠房運來的核汙水，可能是本應關閉的部分閥門未關，水流進釋放氫氣的管道中；據悉停止供應清洗用水後，漏水已停止。

我核安會指出，根據東京電力公司通報，洩漏的水是該裝置系統的水和過濾水，目前從廠內四周的監測器、粉塵監測器、排水通道監測器等獲得的監測數值，均無明顯變化，東京電力公司將持續進行監控作業，核安會亦將持續密切關注後續動態資訊。

東京 核電 高溫

延伸閱讀

福島核電廠含放射性物質水外洩 東電：廠區外無影響

山林水拿下楠梓再生水廠BTO案 2028年底供水台積電

日公布2024含氚核廢水排放計畫 2月下旬排放第4批次

藍擬修法解套核電廠研議 侯重申：核安無虞下以核減煤

相關新聞

5.5噸含輻射物質 福島電廠汙水外洩

日本共同社報導，東京電力公司營運的福島第一核電站在七日上午八點五十五分（台灣時間七點五十五分），發現含有放射性物質的水從...

福島核電廠清洗核汙水處理裝置 5.5公噸汙水意外外洩

日本共同社報導，東京電力公司營運的福島第一核電站在7日上午8點55分（台灣時間7點55分），發現有水從高溫焚燒爐廠房外牆...

克宮證實 前福斯新聞主持人卡爾森專訪普亭

克里姆林宮今天證實，俄羅斯總統普亭昨天接受美國電視主持人卡爾森訪問。這是普亭自近2年前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首次接受...

巴基斯坦大選你應該知道的幾件事 下屆政府將面臨這些挑戰

巴基斯坦的本次選舉是該國獨立以來的第12次議會選舉。巴基斯坦獨立76年來的歷史，不乏經濟危機，政治動蕩、軍事政變和戒嚴，武力衝突以及與鄰國印度的戰爭。

未經手術要求變更戶籍性別 日本法院批准了！認原先法律違憲

日本1名跨性別人士在不希望接受喪失生殖能力手術的狀況下，向日本法院聲請將戶籍上的性別從女性改為男性，日本岡山家事法院今天...

能源智庫：歐洲風力發電量去年首次超越天然氣電廠

根據歐洲環境與能源智庫Ember的資料，隨著化石燃料發電量急劇下降，歐洲的風力發電去年首次超越燃氣發電量，碳排量也隨之下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。