巴基斯坦大選你應該知道的幾件事 下屆政府將面臨這些挑戰

巴基斯坦的本次選舉是該國獨立以來的第12次議會選舉。巴基斯坦獨立76年來的歷史，不乏經濟危機，政治動蕩、軍事政變和戒嚴，武力衝突以及與鄰國印度的戰爭。

44個政黨的候選人將競爭議會下院的266個席位。此外還有另外70個席位預留給女性和少數族群的候選人。新選出的議會將選舉下一任總理。如果沒有一個黨派獲得絕對多數，則贏得最多議席的黨派有權組成聯合政府。

誰是競爭者？

巴基斯坦政壇目前由男性主導，有三個主要黨派：巴基斯坦穆斯林聯盟 (PML-N)、正義運動黨(PTI)和巴基斯坦人民黨(PPP)。

穆斯林聯盟是最有力的競爭方，其候選人包括兩位前總理--納瓦茲·謝裡夫（Nawaz Sharif）和他的弟弟謝巴茲·謝裡夫（Shehbaz Sharif）。

該黨的盟友人民黨，領導人比拉瓦爾·布托-扎爾達裡（Bilawal Bhutto-Zardari）是巴基斯坦政壇地位顯赫的布托家族成員，母親是2007年遇刺身亡的前總理貝娜齊爾·布托。布托家族在巴基斯坦南部勢力較強。雖然人民黨難以獲得足夠票數問鼎總理一職，但有機會與謝裡夫的穆斯林聯盟組成聯合政府。

不過，目前巴基斯坦公眾最關注的討論話題是正義運動黨（PTI）創建人、前板球明星、伊斯蘭主義政治家伊姆蘭·汗（Imran Khan）在選舉中的缺席。

盡管腐敗指控和法庭官司對巴基斯坦的總理們來說幾乎是家常便飯--許多領導人都曾被逮捕、取消資格或趕下台，但針對伊姆蘭·汗的法律訴訟的激烈程度是前所未有的。

他正在監獄裡服刑，迄今已被四次刑事定罪，其中三次是在上周宣判的。他分別被判處3年、10年、14年和7年監禁。

另外還有 150 多起針對他的未決案件。他還被禁止參加選舉或擔任公職。他所在的正義運動黨說，伊姆蘭·汗沒有得到公平的競選機會。

在這個保守的穆斯林國家中，較小的宗教政黨沒有機會獲得多數席位，但仍有可能成為聯合政府的一部分。

主要議題有哪些？

下屆政府面臨的任務有很多：發展經濟、改善與神學士（Taliban，或譯塔利班）統治下的鄰國阿富汗的關係、更新年久失修的基礎設施，解決停電問題等等。此外還要遏制宗教和分裂主義好戰團體。

巴基斯坦一直依靠外國援助來支撐其外匯儲備，避免出現違約。國際貨幣基金組織以及中國和沙特阿拉伯等富裕盟國為該國提供了數十億美元。國際貨幣基金組織（IMF）去年 7 月批准了一項30億美元救助計劃，該組織警告，巴基斯坦今年的通貨膨脹率約為 24%，貧困率將上升。

在巴基斯坦開始逮捕並驅逐非法居住在該國的外國人，包括約 170 萬阿富汗人之後，伊斯蘭堡與神學士的關係急劇惡化。

巴基斯坦境內的神學士運動，則又一次發動戰爭，企圖推翻政府，建立伊斯蘭宗教統治。在西南部，俾路支分離主義分子也希望獨立，並支配更多的資源。

選民怎麼看？

在目睹了多年的政治內鬥，而自己的生活水平卻毫無改善之後，大多數巴基斯坦人已對此感到厭倦。在街頭，人們會告訴你，他們不相信這次選舉之後情況會有什麼不同。

伊姆蘭·汗被取消參選資格激怒了他的支持者，他們宣稱將用選票表達自己的忠誠。

巴基斯坦外交部表示，此次大選將有92名國際選舉觀察員，包括來自歐盟和外國使館的觀察員。

影響公眾情緒的另一個因素是去年10月前總理納瓦茲·謝裡夫在流亡四年後回到巴基斯坦。他當時離開巴基斯坦是為了逃避服刑。回國幾周後，他的定罪即被推翻，使他得以謀求第四個任期。盡管多年來爭議不斷，但謝裡夫仍享有極高的聲望，通往總理寶座的道路似乎十分平坦。

謝裡夫迅速而順利地東山再起，而伊姆蘭·汗則面臨著似乎難以逾越的法律障礙。這一鮮明的對比使許多人相信謝裡夫勝券在握。

人權組織指出，巴基斯坦的此次選舉很可能無法做到自由和公正。專家警告，自2022年伊姆蘭·汗下台以來，所有政治內耗都助長了民眾反對建制派的情緒。

這反過來又助長了選民的冷漠情緒，並有可能導致低投票率。而這將進一步損害選舉的可信度。總之，在充斥不滿和分裂的氛圍中，要形成一個強有力的執政聯盟，並致力於在巴基斯坦推行必要的變革將困難重重。

（美聯社）

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