防衛戰略要島！菲律賓第3階段軍事現代化 增加南海軍事力量

菲律賓海軍發出聲明，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）週二（2月6日）參訪巴丹省海軍部隊，宣布「從2024年開始，菲律賓武裝部隊的行動節奏將有所提升」，打算強化巴丹群島的軍事部署，並增加當地建設。

鐵歐多洛將巴丹群島描述為「就北部基線而言，菲律賓的先鋒」。此外，他也尋求加強軍方和地方政府部門之間的合作，「保護漁民和其他海事相關機構，讓他們感到更安全」。

軍方指出，鐵歐多洛及其他軍方高層的到訪，「突顯出菲律賓致力於領土防禦和國家安全的關鍵時刻」。

巴丹群島雖然為菲律賓最小省份，但地理位置位於東亞地緣政治的前線，最北端距離台灣本島僅190多公里。去年4月，菲律賓及美國舉辦歷年來最大規模的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，巴丹省也為其中一處訓練場；11月也再度於北部海域進行聯合海空巡邏，強化區域安全。

美國軍方欲開發港口

路透社去年8月報導稱，美國軍方有意在巴丹群島開發一個民用港口，正就此展開談判。分析指，此舉將有助於美國進入這個面向台灣的戰略要島。

去年2月，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）前往馬尼拉與鐵歐多洛會晤，宣佈根據2014年簽訂的《強化防務合作協議》（EDCA），除了原本協議的5個菲律賓軍事基地外，額外新增開放美軍使用4個鄰近台灣及南海的菲方軍事基地。

當時中方回應美菲的行為是「火上澆油」，加劇區域緊張局勢。

菲律賓軍事現代化

事實上，菲律賓近年來積極實現軍事現代化。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日批准第三階段軍事現代化，其中包含採購菲律賓首艘潛艦。

菲方稱，第三輪軍事現代化將會增強情報及海空威懾方面等軍事能力，預計相關軍費開銷達2兆披索（約356.2億美元）。軍方稱，目前法國、西班牙、南韓等國家均透露有意向菲方出售潛艦。

軍方發言人早前指出，此前兩階段的現代化措施主要著重於增強陸上軍力。第三階段現代化將顯示出菲軍防衛策略由對內轉為對外，涉及增加菲律賓在南海的軍事力量。

（綜合報導）

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