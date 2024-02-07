環境社會友善無公信力？不良紀錄企業取得認證 學者：應加強監管

隨著消費者氣候意識提高，民眾都會選擇購買具有「環境、社會友善」認證的產品，但近期卻發現許多有不良環境或人權紀錄的企業，也都取得相關認證，導致民眾難以信任「友善企業的標章」。專家認為，政府應強化監管制度。

企業認證惹爭議

《BBC》報導，美國非營利組織「B Lab」推動「B型企業」（B Corp）認證，鼓勵「人們的商業活動能對社會及環境發揮正面的影響力」，評估標準包括環境友善、員工照顧與社區扶植，加上良善的公司治理。

然而，隨著媒體調查發現，負責「B型企業」的組織與化石燃料巨頭「殼牌」有著爭議性的財務往來，加上該企業曾給予咖啡品牌Nespresso獲得認證時，就引發非營利組織強烈抗議，控訴Nespresso在「人權上有糟糕的紀錄」、「採用壓榨式的商業模式」。

政府應支持監管

英國蒂賽德大學公共政策教授柯頓指出，隨著愈來愈多共益企業認證計畫出現，消費者反而更加混亂，不知道哪個標章才是更好的。他認為，相關企業認證需要進步加強，尤其是要有政府支持的監管計畫，才能讓企業拿出更好的環境績效。

《heritage》就指出，愈來愈多企業開始關心代表著環境保護、社會責任以及公司治理的「ESG」，但該認證至今也遇許多阻力。專家指出，愈來愈多企業企拒絕將淨零行動貼上「ESG」的標籤，因為隨著社會對企業要求愈來愈高，對那些沒拿出實際改變行為的企業而言，「ESG」口號已經成為沒有任何具體意涵的保護傘。

【更多精采內容，詳見 】