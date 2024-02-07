呼太兇？ 前年才合法化 泰國政府將提案禁娛樂用大麻

泰國2022年6月宣布大麻合法化，創亞洲首例，然而泰國衛生部長6日宣布，政府將緊急提出一項法案，禁止娛樂用大麻。

法新社報導，泰國在上屆包括支持大麻合法化地泰自豪黨（Bhumjaithai）政府的領導下，將大麻於2022年6月從違禁麻醉品名單中刪除。此舉促使數百家大麻店在各地興起，特別是首都曼谷，此現象引發部分人士擔憂，敦促訂定更嚴格的法規。

然而，泰國衛生部長春楠（Chonlanan Srikaew）當地時間6日表示，將在下周內閣會議提交禁止娛樂性大麻的新法案，「新法案將在現有法案的基礎上進行修改，只允許大麻用於健康和醫療目的」、「娛樂用（大麻）被認為是錯誤的」。

去年8月上任的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）經常表態反對將大麻用於娛樂目的，並稱大麻只能用在醫療用途，賽塔曾警告「娛樂性使用大麻將可能引發更廣泛的麻醉藥品問題」。

英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）上周末於曼谷演出時，有台下觀眾在社群平台抱怨稱「整場演唱會都瀰漫著大麻味」，引發來自公眾的新壓力。

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