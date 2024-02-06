遲遲未鎖定兇手 德媒：瑞典擬結束北溪管線爆炸案調查

經由波羅的海連結俄羅斯、德國的北溪天然氣管線，2022年因爆炸受損後，周邊國家紛紛啟動調查緝凶。但路透引述多家德媒6日報導，在似乎未能找出凶嫌之下，參與調查國家之一瑞典計畫結束調查。

德國南德日報、時代周報及廣播公司NDR、WDR皆指出，瑞典主導該案調查的檢察官不久後將宣布暫停調查。

該案的瑞典檢察官朱維斯特6日向路透說，預計7日會做出「決定」，但現在還不能透露該決定為何，他也未進一步說明相關細節。

當年北溪管線爆炸地點位於瑞典、丹麥的專屬經濟區，這兩國和德國皆對此展開調查。報導指出，即使瑞典結束調查，德國的調查程序不會受到影響。

北溪管線意在經由波海海底運送俄國天然氣到德國，前年遭一連串爆炸炸裂並導致大量甲烷氣體外洩。丹麥警方稱，管線遭到強烈爆炸襲擊，瑞典調查人員則確認現場找到爆裂物跡象，顯示有蓄意破壞發生。

俄國指控英國、美國涉案，並呼籲展開透明的國際調查。