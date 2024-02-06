瑞典入北約又有變數？匈牙利未納臨時會

僅剩匈牙利未同意瑞典加入北約，因匈牙利總理奧班不願輕易放行！匈牙利執政黨5日否決反對黨要求將瑞典加入北約的提案，納入臨時會。瑞典因俄烏戰爭開戰，與芬蘭一同申請加入北約，盼獲得軍事同盟支援，但因庫德族與焚燒可蘭經等議題，該國長期被抵制加入。

要瑞典首相親自來談

根據《半島電視台》報導，匈牙利執政黨青年5日否決了國會批准瑞典入北約的議案進入緊急議程，反對黨議員維達伊不滿指出，匈牙利總理奧班是為了私利，才故意推遲國會批准瑞典加入北約，並藉此向俄羅斯總統普丁表忠誠、破壞北約團結。

但青年黨表示，若瑞典首相克爾松不願親自到匈牙利談入北約的狀況，有很高機率不會通過入會案，克爾松對此表示，除非匈牙利通過瑞典的入會案，他才願意出訪。青年黨又發聲明指出，匈牙利可以在國會開議後通過此案，但期待克爾松先來訪問，雙方陷入僵局。

加入北約一波三折

匈牙利國會將於26日開議，由於執政黨佔國會多數，若要通過瑞典入北約案，一定要奧班點頭才行。瑞典與芬蘭2022年因俄烏戰爭爆發，擔心俄羅斯全面入侵而申請加入北約，芬蘭在去年4年順利加入，但瑞典因為庇護庫德族與焚燒可蘭經等議題，被土耳其與匈牙利長期抵制，國會不願通過瑞典入會案。

《美國之聲》提到，土耳其後來在1月放行，讓北約31個會員國中，僅剩匈牙利上未允許瑞典加入北約（北約是共識決）。

外界都相當關注向來親俄的奧班的態度，雖然在土耳其國會通過瑞典入會案後，他曾承諾會讓議會加速審查入會案，但目前看來仍有不少困難，包括美國、丹麥與波蘭等國的駐北約特使都在催促。

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