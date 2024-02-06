支持度居高不下！莫迪獨尊印度教 少數宗教恐遭邊緣化

印度大選將近，印度總理莫迪為了爭取選票，不斷討好印度教選民！莫迪近期在清真寺遺址上，建造印度教寺廟，並進行大肆宣傳，引發該國宗教少數不滿。專家認為，該舉動是為了討好最大宗的印度教選民，使莫迪民調支持度居高不下。

偏袒印度教惹議

《CNN》評論指出，莫迪在任期內推動了「印度教民族主義運動」，近期更準備在清真寺的遺址上，建立一座印度寺廟，引發社會爭議。莫迪偏袒印度教的作法與多元民主的理念相去甚遠，更進一步排擠了印度數百萬的宗教少數族群。

印度政策研究中心高級研究員韋尼爾斯表示，「印度實際上已經成為印度教國家，建立印度國教的任務落在了國家領導人身上時，國家總理也身兼著最高神職人員的職位」。

然而，莫迪強制建立印度教寺廟於清真寺遺址的舉動，除了引發其他宗教人士不滿之外，許多印度教徒也不買帳，認為莫迪的舉動是為了博取選票。人權組織成員維斯瓦納特表示，「這顯然是一個選舉噱頭，不應該以信仰的名義進行」，且將宗教作為選舉工具，更踐踏了世俗的民主價值。

莫迪氣勢如虹

《BBC》報導，印度將於2024年4月、5月舉行國會選舉，現任總理莫迪領導印度人民黨（BJP）爭取連任，目前氣勢如虹。去年美國智庫 Morning Consult 調查也顯示，莫迪國內支持率高達 77%，普遍樂見莫迪問鼎第三任總理。

目前莫迪最大的對手是由印度二十多個反對黨於去年8月組成的聯盟，但聯合政黨成立六個月就已陷入混亂，如反對黨重要領導人之一庫馬爾倒戈加入莫迪的政黨；其他地區也有候選人宣布要與反對黨保持距離，獨立參加地方選舉。

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