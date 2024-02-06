18億人遇缺水危機 科技讓空氣成水源

新興科技從空氣中汲取水分，成為乾旱救星！隨著氣候變遷加劇，聯合國估計2025年全球將有18億人陷入極端缺水的狀況，開發新的水資迫在眉睫。有學者就發明出能夠從空氣中汲水的太陽能板，且該裝置在溼度相當低的環境中，也能順利產生水資源，

18億人嚴重缺水

《聯合國環境計畫》指出，聯合國指出，2025年全球預計有18億人將陷入「嚴重缺水」的狀況，且有三分之二的人口面臨水資源不足的壓力。目前缺水最嚴重的地區包括南亞、中亞與北非，而就算像美國這樣基礎設施發展良好的國家，水資源儲備也跌至歷史新低。

從空氣汲取水資源

《BBC》報導，面對缺水的狀況，除了要求民眾節水之外，許多科學家也開始探索新的水源，如亞利桑那州立大學材料科學副教授弗里森就希望從空氣中提取水資源。

他研發出一款能夠汲水的太陽能面板，當其暴露在陽光下時，就可以吸收大量水蒸氣。該面板的原理是透過太陽能催動風扇，將大量空氣吸收到面板當中，並用化學物質來補捉其中的水分子。當太陽能板達到一定溫度後，水分子就會變成水蒸氣的形式，後續進行凝結、添加礦物質等程序，就能成為飲用水。

能製水還能做咖啡

「該技術也可應用於大多數地方，即使是相當乾燥的沙漠也能夠生成水資源，」弗里森表示，該太陽能板在相對濕度僅有5%的環境中，也能順利生成水資源，不僅具有效率，成本還相當低廉，且在人工智慧的協助下，面板還能根據環境進行調節，增加生產效率。

不僅弗里森，其他科學家也使用類似的技術，如Atmospheric Water Solutions 研發出「空氣製水機」，同時還有空氣清淨與除溼的功能；新創公司Kara Water則聲稱，研發出能夠一台能夠靠空氣中水分研製咖啡的咖啡機。

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