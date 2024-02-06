陸判澳籍作家死緩 澳外長震驚召北京大使

澳洲華裔作家楊恒均因「間諜罪」被北京當局關押五年多，昨遭中方法院判處「死刑緩期執行」（死緩），引起澳方震驚和不滿。澳洲外長黃英賢發表聲明，對中方法院判決感到「憤慨」，並已召見北京駐澳洲大使肖千。在中澳關係似有回暖之際，楊恒均事件可能使兩國關係再起波瀾。

大陸外交部昨回應，北京市第二中級人民法院依法一審公開宣判，判處楊恒均死刑，緩期兩年執行，並沒收個人全部財產；中方有安排澳方人員旁聽，充分保障被告各項權利。

死緩為大陸特殊的刑罰，被判處死緩的罪犯在兩年緩刑期滿後，一般會減為無期徒刑。

澳洲外長黃英賢發表聲明，澳洲政府對於楊恒均被判死緩感到震驚，將透過最強烈措詞回應。她強調，澳洲將繼續呼籲保障楊恒均的利益和福祉，包括適當的醫療救治，並在領事層面為楊及其家人提供協助，並稱所有澳洲人都希望能看到楊與家人團聚。澳洲已針對此事召見中國駐澳洲大使肖千。

楊恒均又名楊軍，現年五十八歲，兩千年入籍澳洲，近年和家人居住在美國。據澳洲ABC中文網新聞資料，楊恒均曾在大陸國安部工作。二○一九年一月，他從美國乘搭飛機前往大陸廣州後被拘留。同年八月，北京市國家安全局以涉嫌間諜犯罪，逮捕楊恒均。北京市人民檢察院第二分院隔年十月對楊以間諜罪，向法院提起公訴。楊的案件於二○二一年五月在北京審理。

彭博社去年八月報導，楊恒均告訴他的支持者，在發現腎臟有囊腫後，擔心自己會死在監獄。