巴爾幹騷動再起！科索沃和塞爾維亞因貨幣爭執 歐美憂火藥庫爆發急勸

除了俄烏戰爭，歐洲無法禁得起巴爾幹也發生衝突！近日科索沃因禁止民眾使用塞爾維亞貨幣，並用警察大幅騷擾國內親塞爾維亞團體，引發兩國再次對立。由於歐洲正全力投入俄烏戰爭，而塞爾維亞又親俄，外界擔心若巴爾幹衝突擴大，恐讓歐洲雙線開戰，因此任何風吹草動都讓西方很緊張。

政府刁難少數族群

根據《美聯社》報導，美國與歐盟近日聯合表達對巴爾幹半島局勢的擔憂，呼籲科索沃與塞爾維亞不要互相挑釁。起因是因為科索沃近日禁止國內的塞爾維亞少數族裔使用塞爾維亞貨幣，並命令警察針對親塞爾維亞的組織進行盤查與逮捕，引發塞爾維亞不滿，使雙方對峙氛圍上升。

科索沃雖沒加入歐盟，但多數仍使用歐元，而塞爾維亞少數族裔可使用塞爾維亞幣，是有賴塞爾維亞的援助，但科索沃近日卻要求他們只能用歐元，因此引發動亂。科索沃國內是由阿爾巴尼亞、塞爾維亞與波士尼亞3大主要族群組成，其中阿爾巴尼亞、塞爾維亞因種族與信仰不同常起爭議。

西方怕火藥庫爆發

此外，科索沃還面臨鄰國塞爾維亞的威脅，塞爾維亞不認為科索沃是獨立國家，且想將其納入自己領土，但在1990年代雙方爆發衝突，在北約介入並轟炸塞爾維亞後，確保科索沃能獨立建國。如今，美國等西方國家支持科索沃獨立，但俄羅與塞爾維亞反對。

《巴爾幹視界》提到，如今俄烏戰爭仍陷入僵局，局勢對物資較短缺的烏克蘭軍隊並不利，而巴爾幹半島向來又有「歐洲火藥庫」之稱，西方國家都很擔心巴爾幹衝突若擴大，恐讓歐洲分身乏術。而塞爾維亞雖然親俄，但也想加入歐盟，不過也因科索沃問題與親俄立場，讓歐盟仍不願同意其入會。

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