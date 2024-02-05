大陸威脅漸深！大洋洲群島擴張勢力 紐西蘭盼加入英美澳聯防

中國勢力在大洋洲群島擴張，讓紐西蘭很焦慮！紐西蘭外交部長與國防部長近日與澳洲舉行2+2雙邊會議時，表達對加入澳洲、英國與美國聯防的AUKUS的興趣。由於近日中國在大洋洲群島擴張勢力，包括與諾魯建交等行為，讓紐西蘭與澳洲都擔心中國會與這些國家建立軍事關係，威脅兩國國安。

關注中國擴張

根據《衛報》報導，紐西蘭與澳洲近日在澳洲大城墨爾本舉行外交部長與國防部長的雙邊會談，雙方對話聚焦外交政策、國安與氣候變遷，尤其是印太安全。在會後記者會上，澳洲防長馬勒斯宣布將會很快回訪紐西蘭，並對AUKUS相關事務進行簡報。

AUKUS是澳洲與美國、英國建立的同盟機制，英美也透過此機制將核子動力潛艦賣給澳洲，以因應中國海軍近年來在西太平洋的擴張；此外，中國2022年起與索羅門群島、諾魯等國建交，並使這些國家與台灣斷交，讓紐西蘭擔心中國勢力已經蔓延到多數大洋洲國家。

紐對中不滿漸深

連巴布紐幾內亞的外交部長都表示，近日要與北京討論有關安全與警力調派的協議，意味著中國軍隊會駐紮在離紐澳相當近的地方，因此也對紐澳長期主導大洋洲秩序的狀態，並對兩國的國安造成威脅。紐西蘭國防部長柯林斯呼籲澳洲儘快回訪，評估讓紐西蘭儘快加入AUKUS的必要。

雖然紐西蘭希望獲得AUKUS的軍事資源，但因其反核的立場，因此在核相關的技術交流恐會是紐西蘭加入AUKUS的考慮點。紐西蘭已經加入英國、加拿大、澳洲與美國組成的情報網「五眼聯盟」，且近年來對中國涉嫌違反人權的狀況多有批評。

對此，《彭博社》提到，中國駐威靈頓大使館發聲明，譴責紐西蘭若加入AUKUS，恐對雙邊關係有嚴重的損害。不過近年來中國在積極拉攏太平洋島國的行為，讓西方也有不安全感，雙方仍在國際政治的交鋒中激烈拉扯。

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