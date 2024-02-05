美日模擬軍演 首將陸列假想敵

英文「日本時報」及日本共同社四日引述日本政府消息人士報導，美軍和日本自衛隊自一日起展開的聯合指揮所電腦模擬演習「利刃」，首度將中國大陸列為假想敵。

該演習預定至八日，模擬「台灣有事」。該報導認為，這凸顯日本政府愈來愈強烈的急迫感。當前地緣政治緊張，外界擔憂北京恐在幾年內對台動武。

美日已有多項模擬「緊急事態」的聯合行動計畫，其中台灣相關計畫案去年底已完成。前述代號利刃的聯演，其演習結果將反映在今年底前敲定的最終計畫。預計將於明年舉行的「利劍」軍演實境演示，以驗證計畫效果。澳洲國防部二日證實參與今年的利刃演習。

美日過去軍演時，是使用和實際國家及地形略有不同的地圖，以防計畫外流引發反彈。但這次的利刃演習卻用沒修改的地圖版本，今年假想敵國家明確標為中國，還採用真實地圖。但自衛隊統合幕僚長（參謀總長）吉田圭秀還在一月廿五日記者會指稱，此次利刃演習並未設想特定國家地區。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯去年二月指稱，中國國家主席習近平已指示共軍在二○二七年前，就對台動武做好準備。

另針對前印太司令戴維森二○二一年卸任前曾說，共軍攻台恐在十年甚至六年內（即二○二七年）發生，美國印太司令部司令提名人巴帕羅一日說，應保持警戒。若台灣情勢以武力解決，問題不會就此結束。釣魚台列嶼（尖閣諸島）及南海等地也會出問題，美國北馬里亞納群島和關島等地同樣會受威脅。